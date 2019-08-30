Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

Во вторые выходные сентября — 6, 7 и 8 сентября в Самаре отметят День города.

Уже известна программа празднования.

6 сентября, в 18:00, череду музыкальных концертов откроет фестиваль "Самара open jazz" на территории амфитеатра у склона на пл. Славы. В концертной программе участвуют: государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема (Москва), музыканты джазовой студии "Движение", джаз-квартет Григория Файна, джазовый оркестр Республики Татарстан и одна из лучших джазовых певиц России Мариам Мерабова, группа LRK — трио (Москва).

7 сентября, с 13:00 до 17:00, на пешеходной ул. Куйбышева пройдет Фестиваль студентов Самарской области "Мы — будущее России". Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в квесте "Посвящение в студенты" и розыгрыше призов. После подведения итогов на трех сценах выступят уличные бэнды.

В 17:00 в сквере на пл. Куйбышева откроют памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. Памятник работы народного художника СССР Зураба Церетели установят по инициативе Российского военно-исторического общества.

А в 18:00 на пл. Куйбышева начнется фестиваль "Седьмая симфония", посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра: Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, также хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Кульминацией концерта станет исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

8 сентября, в 12:00, состоится торжественное возложение цветов к памятнику основателю Самары — князю Григорию Засекину.

В полдень в Струковском саду начнется молодежный КВН-марафон "Я люблю Самару". В парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки.

С 13:00 до 16:00 пройдет "Турнир по скейтбордингу". В программу включены соревнования по различным дисциплинам для трёх возрастных групп: состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игру Game of SKATE.

С 12:00 до 17:00 будет работать площадка "Нормы ГТО".

В Летнем театре с 13:00 выступят детские творческие коллективы, а с 15:00 — студенческие коллективы, участники и лауреаты фестивалей "Веснушка" и "Студенческая весна".

С 16:00 до 18:00 пройдет КВН-марафон. Учасники школьного и студенческого КВН покажут горожанам лучшие номера, и поиграют в "разминку" с жителями города. Ведущие Леонид Копичай и Илья Алексеев — абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН "СОК".

С 11:00 до 18:00 на набережной будут организованы концертные и интерактивные программы. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ готовят активности для горожан: конкурсы, викторины, концерты. Также на спортивных площадках набережной организуют спартакиаду детских дворовых команд.

С 19:00 на пл. Куйбышева состоится праздничный концерт с участием группы "Синяя птица", Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группы "Рондо". Завершит праздничный вечер выступление Димы Билана и фейерверк.

Кроме того, праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдут на традиционных площадках: около ДК, в скверах и парках. Также в рамках празднования во всех районах Самары торжественно откроют знаковые общественные пространства и дворы после благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".