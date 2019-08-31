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Общество

В Курумоче на шесть часов задержали самолет "Уральских авиалиний"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 31 августа, в аэропорту Курумоч 140 пассажиров рейса, который должен был следовать из Самары в Черногорию, ждали вылета шесть часов, сообщает samara.kp.ru.

"Рейс U6–7015 екатеринбуржской авиакомпании "Уральские авиалинии" задержался. Время вылета по расписанию — 07:20. Из-за позднего прибытия судна рейс перенесли на 13:30. 140 пассажиров ждали в здании аэровокзала, им предоставили еду и напитки", - пояснили изданию в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В то же время, в соцсетях появилось видео, на котором пассажиры ругались в аэропорту с представителями авиакомпании и требовали замены борта Airbus A-320, говоря, что боятся лететь на нем.

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