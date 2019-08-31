В День знаний в регионе будет прохладно и возможен дождь

В воскресенье, 1 сентября, жителей региона ожидает облачная прохладная погода и возможно пройдет дождь, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Ночью температура воздуха опустится до 2…7 градусов, местами заморозки до -0…-2. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Днем разогреется до 13…18 градусов. Ветер не изменит направления, но усилится до 6-11 м/с.

В ночь с 1 на 2 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха 2…7 градусов. Местами заморозки до -0…-2. Днем в понедельник, 2 сентября, также без дождя, столбик термометра поднимется до 15…20 градусов.