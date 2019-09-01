В Ставропольском районе задержали водителя с поддельными правами

Сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС возле с. Зеленовка в Ставропольском районе задержали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", предъявившего для проверки документов водительское удостоверение, имеющее признаки подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительный документ изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования оказалось, что удостоверение поддельное. По данным полиции, злоумышленник проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, не работает и ранее не судим.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.