16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске мужчина лишился имущества, пригласив на застолье незнакомца В Ставропольском районе задержали водителя с поддельными правами В Тольятти задержали молодого жителя Жигулевска, перевозившего гашиш С ж/д станции в Тольятти украли 250 кг металлолома Полиция прекратила преследование главы бюро МСЭ

Преступления Происшествия

В Ставропольском районе задержали водителя с поддельными правами

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС возле с. Зеленовка в Ставропольском районе задержали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", предъявившего для проверки документов водительское удостоверение, имеющее признаки подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительный документ изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования оказалось, что удостоверение поддельное. По данным полиции, злоумышленник проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, не работает и ранее не судим.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6