В Самаре автомобилистка без водительских прав сбила маленького велосипедиста

В воскресенье, 1 сентября, в Кировском районе Самары участницей ДТП стала 36-летняя женщина, не имеющая водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:15 она ехала на Hyundai Creta по двору со стороны пр. Карла Маркса в направлении ул. Черемшанской и сбила восьмилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

Мальчик получил телесные повреждения и обратился в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.