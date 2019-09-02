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ДТП Происшествия

В Самаре автомобилистка без водительских прав сбила маленького велосипедиста

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 сентября, в Кировском районе Самары участницей ДТП стала 36-летняя женщина, не имеющая водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:15 она ехала на Hyundai Creta по двору со стороны пр. Карла Маркса в направлении ул. Черемшанской и сбила восьмилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

Мальчик получил телесные повреждения и обратился в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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