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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали Виталия Лысцова

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПФК "Крылья Советов" заключил контракт с защитником Виталием Лысцовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Будучи воспитанником московского "Локомотива", 24-летний футболист основную часть своей карьеры провел в Португалии, где играл за команду Б "Бенфики", а также за клубы "Униан Лейрия" и "Тондела". Также Виталий выступал за юношеские сборные команды России, за молодежную сборную страны защитник провел девять матчей и забил один гол.

За "Крылья Советов" Виталий Лысцов будет выступать под номером 5. Срок соглашения с игроком рассчитан на три года.

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