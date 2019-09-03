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Культура

В сквере на площади Куйбышева начали устанавливать памятник Дмитрию Шостаковичу

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в сквере на пл. Куйбышева начали устанавливать памятник композитору Дмитрию Шостоковичу, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Высота бронзового памятника 3 м, весит он порядка 7 тонн. Это работа народного художника СССР Зураба Церетели. Устанавливается по инициативе Российского военно-исторического общества.

Напомним, что 5 марта 1942 г. именно в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра впервые прозвучала легендарная Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича, который также был эвакуирован в Куйбышев и приехал сюда вместе с артистами Большого театра.

В субботу, 7 сентября, в 17:00 на площади Куйбышева пройдет торжественное открытие памятника, а затем будет звучать классическая музыка под открытым небом, такая традиция проведения городских фестивалей "Классика над Волгой" музыкальных сlassic open air на набережной у Ладьи появилась в Самаре еще в 2012 году.

В 18:00 на площади Куйбышева начнется грандиозный фестиваль "Седьмая симфония", посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича с участием солистов Большого театра и самарских музыкантов.

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