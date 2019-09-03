В Утевке открыли памятник иконописцу Григорию Журавлеву

В воскресенье, 1 сентября, в с. Утевка Нефтегорского района открыли памятник художнику-иконописцу Григорию Журавлеву. Его установили на территории Храма Троицы Животворящей.

Григорий Журавлев от рождения не имел рук и ног и работал, зажимая кисть зубами. На тыльной стороне икон он оставлял подпись: "Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев села Утевка Самарской губернии, безрукий и безногий".

Помимо писания икон он расписывал стены утевского храма, строительство которого началось в 1885 году.

Когда слух о необычном мастере дошел до царствующего дома, император Николай II заказал ему групповой портрет cемьи. Вернувшемуся после выполнения этой работы из Санкт-Петербурга, Журавлеву была назначено пожизненная пенсия в 25 рублей золотом ежемесячно.

Жизнь художника оборвала скоротечная чахотка в 1916 году. Он был похоронен возле расписанной им утевской Троицкой церкви.