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Общество

Более шести часов в Курумоче ждали вылета пассажиры рейса Самара — Ларнака

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в аэропорту Курумоч задержался вылет авиарейса Самара — Ларнака авиакомпании "Россия".

Он должен был отправиться в путь в 7:00. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, в 6:45 при подготовке воздушного судна Boeing 737-800 к вылету обнаружилась поломка — трещина на переднем стекле второго пилота. Из-за этого вылет отложили, а в Самару вызвали дополнительный борт из московского аэропорта Внуково. Второй самолет прибыл в аэропорт Курумоч в 12:55.

В итоге зарегистрированные на рейс 168 пассажиров, среди которых 21 ребенок, в том числе двое детей младше двух лет, отправились по маршруту в 14:16. Задержка вылета составила шесть часов 16 минут.

Как отметила Ольга Фроловская, пассажиров задержавшегося рейса обеспечили напитками и едой. Жалоб от них не поступало.

"Информация о задержке авиарейса направлена Санкт-Петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности", — отметила Ольга Фроловска.

Сейчас самолет, у которого обнаружили поломку, находится в аэропорту Курумоч.

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