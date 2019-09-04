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Строительство Строительство и недвижимость

Дольщикам "Средневолжскстроя" отказали в праве на долю в недострое

МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) отказалась признавать право собственности около 200 дольщиков на помещения в доме на пересечении улиц Вилоновской и Самарской, который не достроило обанкротившееся ЗАО "Инвестиционная строительная корпорация "Средневолжскстрой", сообщает zakon.ru.

Напомним, строительство четырехсекционного жилого дома было начато ЗАО "Средневолжскстрой" в 2003 г. при отсутствии разрешительной документации. В 2008 г. работы остановили. В 2009 г. возбуждено уголовное дело против гендиректора компании, а в 2011 г. в отношении ЗАО ИСК "Средневолжскстрой" введена процедура банкротства, а дом включили в перечень проблемных объектов.

От действий Средневолжскстроя пострадало 287 дольщиков — люди остались и без денег, и без жилья.
В октябре 2014 г. по итогам конкурса была определена компания для достройки проблемного дома — ООО "Стройпроектсервис". Казалось бы, вопрос решен, однако в 2017 г., когда застройщику оставалось лишь получить разрешение на строительство, в Самаре был введен новый "парковочный норматив", выполнить который для долгостроя, проектировавшегося много лет назад, оказалось невозможно.

Суды признали за дольщиками право собственности на доли в недострое. Было решено, что незавершенный дом — недвижимость, а возникновение права общей собственности дольщиков связано с выполнением обязательств по финансированию строительства. Защита этого права не зависит от того, завершена стройка или нет. Однако с этим не согласились конкурсный управляющий банкротом и ООО "Стройпроектсервис". Они обратились с жалобами в ВС РФ.

В жалобах они настаивали, что нет оснований признавать право собственности за истцами. По Закону о банкротстве (п. 8 ст. 201.11) суд может признать право собственности участника строительства, если застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию до начала банкротства и если участник и застройщик подписали документ о передаче помещения. Однако в данном случае эти условия не были выполнены. Строительство не завершено, разрешения на ввод в эксплуатацию еще нет, помещения дольщикам не переданы.

На последнем заседании суда выяснилось, что проблема с признанием права собственности в данном доме связана не только с тем, что суды не учли специальные нормы Закона о банкротстве. Недостроенный дом сейчас в конкурсной массе. "Стройпроектсервис" достраивает дом, но уже по новому проекту. И в нем нет тех помещений, право собственности на которые признали суды. Или же они накладываются на другие помещения.

В результате возникла коллизия. Физически это один и тот же объект, а по документам — два разных. Первый, "проблемный" — в конкурсной массе, а второй — тот, который достраивает "Стройпроектсервис". Суды эту коллизию решить не смогли.

Еще одна проблема — с количеством дольщиков. Когда "Стройпроектсервис" выиграл конкурс на достройку дома, то гарантировал предоставить квартиры 82 дольщикам, но их гораздо больше (около 300). Список составляется по принципу первичности договора и максимальному соответствию площади по договору и тому, что есть в проекте, рассказывала представитель застройщика Анастасия Ширяева. А те, кто не попадут в список "Стройпроектсервиса", будут распределены по другим объектам к другим застройщикам.

Именно поэтому истцы в деле так настаивают на признании права собственности за ними. Они хотят помещение именно в этом доме в центре города. Признание права собственности, по их мнению, даст им гарантию, что в другой дом их не отправят. Присутствовавшие на заседании дольщики даже были согласны не на конкретную квартиру, а на квадратные метры в эквиваленте. Но Верховный суд решения нижестоящих судов отменил и отказал истцам в требованиях.

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