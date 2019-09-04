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Общество

В Самаре пройдет студенческий фестиваль "Мы — будущее России"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов "Мы — будущее России", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

В 13:00 начнут работу порядка 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Образовательные организации региона проведут презентацию инновационных разработок, в интерактивной форме познакомят гостей фестиваля с проектами студентов и их научными достижениями.

Планируется, что в этом году на выставочном стенде Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева будет представлен беспилотный летательный аппарат "Фотон", малые космические аппараты "АИСТ" и "АИСТ-2", модель ракеты "Союз". Кроме того, на площадке пройдет выставка  робототехники.

В заявке от Самарского государственного технического университета — автономный подводный аппарат "Жемчужина" класса "микро", система управления режимом изолированной энергосистемы, аппараты для океанологических исследований, инновационная инженерная гелио-лодка "Солнечная регата", работающая на солнечной энергии.

Основным событием праздника будет квест, итогом которого станет посвящение первокурсников в студенты. Квест стартует сразу после торжественной церемонии открытия праздника. Для участия в нем студентам необходимо зарегистрироваться в чат-боте, для этого достаточно просто написать сообщение в группе ВКонтакте. Система через мессенджер выдаст участникам задания, справиться с которыми можно будет, посетив площадки учебных заведений. Задача — верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных 50. Главные призы: смартфон iPhone-8, смарт-часы Apple Watch и наушники Beats. 

В развлекательной программе фестиваля — выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

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