На пешеходном переходе у бассейна ЦСК ВВС автоледи на иномарке сбила женщину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 сентября, в 9:20 в Самаре 22-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai ix35, при выезде с парковки бассейна ЦСК ВВС на Волжский проспект сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.