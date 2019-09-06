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ДТП Происшествия

На пешеходном переходе у бассейна ЦСК ВВС автоледи на иномарке сбила женщину

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, в 9:20 в Самаре 22-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai ix35, при выезде с парковки бассейна ЦСК ВВС на Волжский проспект сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавшая женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.

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