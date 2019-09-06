На пешеходном переходе у бассейна ЦСК ВВС автоледи на иномарке сбила женщину

В четверг, 5 сентября, в 9:20 в Самаре 22-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai ix35, при выезде с парковки бассейна ЦСК ВВС на Волжский проспект сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, пострадавшая женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.