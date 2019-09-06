В Промышленном районе отключат горячую воду из-за ввода новой теплотрассы

В Самаре с 6 по 12 сентября потребители в границах улиц Ново-Вокзальная — Ново-Садовая — XXII Партсъезда — Солнечная — Ташкентская — Стара-Загора — Московское шоссе будут отключены от горячего водоснабжения, сообщает АО "Предприятие тепловых сетей". Ограничения связаны с подключением участка новой тепломагистрали по ул. Ташкентской.
Напомним, этим летом здесь была выполнена самая масштабная перекладка теплосетевых коммуникаций. Энергетики заменили около 2,5 км теплотрассы диаметром 800 мм. На протяжении всего ремонта горячее водоснабжение для жителей близлежащих домов обеспечивалось по резервным трубопроводам без ограничения. Сейчас необходимо изменить схему подачи теплоносителя, подключив смонтированный участок.