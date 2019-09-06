В Промышленном районе отключат горячую воду из-за ввода новой теплотрассы

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В Самаре с 6 по 12 сентября потребители в границах улиц Ново-Вокзальная — Ново-Садовая — XXII Партсъезда — Солнечная — Ташкентская — Стара-Загора — Московское шоссе будут отключены от горячего водоснабжения, сообщает АО "Предприятие тепловых сетей". Ограничения связаны с подключением участка новой тепломагистрали по ул. Ташкентской.