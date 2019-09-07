В "Новом пространстве" открылась выставка "Во благо земли Самарской"

В преддверии Дня города в Самаре в галерее "Новое пространство" открылась выставка "Во славу земли Самарской", где представлены работы участников одноименного конкурса.

Авторы работ — студенты вузов и ссузов Самарской области. Конкурс проводится по инициативе педагогического сообщества, при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Александра Хинштейна, Государственной Третьяковской галереи, Российской академии художеств, а также федерального партийного проекта "Историческая память".

Работы участников представлены в трех номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Юные художники должны были проявить талант, раскрывая уникальность родного края, его традиции, историю и современность, воссоздать образы выдающихся земляков. Помогла им в этом образовательная сессия, включающая мастер-классы и творческие встречи с мэтрами изобразительного искусства, лекции по краеведению и истории региона. В итоге на суд жюри представили 472 конкурсные работы. К очному туру допустили 102 участника, чьи произведения и представвили в галерее "Новое пространство" с 7 по 21 сентября. Именно из них выбрали 15 победителей, по пять в каждой номинации.

Поздравляя участников и победителей конкурса, Дмитрий Азаров отметил: "Все очень скоротечно: конкурс, казалось бы, только-только стартовал, а уже сегодня, в начале сентября, мы подводим его итоги. На мой взгляд, очень символично, что мы подводим итоги конкурса накануне Дня города. Очень рад тому, что этот творческий, художественный конкурс "Во благо земли Самарской" нашел такой отклик среди творческой интеллигенции, но что еще важнее — среди юных дарований, студентов, которые откликнулись на эту идею. У нас точно не случилось, как говорят, "первого блина комом", это не про наш конкурс".

Авторы лучших работ провели для главы региона экскурсию по галерее и рассказали, что вдохновило их на создание живописных полотен, объектов декоративно-прикладного искусства. Например, студент СГСПУ Леонард Губеев вдохновлялся темой Самары как центра ракетостроения. А студент СГИК Никита Гончарук изобразил уединенный зимний пейзаж, проникнутый любовью к волжской природе.

Дмитрий Азаров пожелал ребятам успехов в творчестве и предложил проводить конкурс на регулярной основе. Кроме того, экспозицию сделают выставку передвижной, чтобы жители даже отдаленных уголков губернии смогли насладиться произведениями юных живописцев.