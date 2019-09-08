Женщина, попавшая под грузовик, скончалась в реанимации в Самаре

В субботу, 7 сентября, в 22:30, в районе дома № 130 по пр. Кирова в Самаре 49-летний водитель грузовой "Газели" сбил женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, она переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

Женщину с травмами доставили на "скорой" в больницу, где она скончалась в реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.