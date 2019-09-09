При столкновении двух катеров на Волге у Самары пострадал один человек

В воскресенье, 8 сентября, вечером на судовом ходу реки Волга напротив Ульяновского спуска произошло столкновение катеров "Амадеос" и "Вельвет", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС по Самарской области.

По предварительным данным, катера не затонули и своим ходом пришли к берегу. В результате столкновения пострадал 39-летний мужчина, находившийся на катере "Вельвет". В 20:45 люди привели его на Центральную спасательную станцию, куда для него была вызвана "скорая". Предположительно, у мужчины были признаки травмы головы. Прибывшие медики службы "03" увели его в лечебное учреждение.

На месте происшествия работали правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются.