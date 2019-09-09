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Транспорт Транспорт и связь

Трех самарских перевозчиков заподозрили в сговоре о повышении цен

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС России заподозрило ООО "Шоссе", ООО "Транзит", ООО "Рейс", осуществляющих перевозки в общественном транспорте на территории Самары, в нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, ранее мэрия Самары обратилась в ведомство с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля текущего года. Также в УФАС поступали многочисленные обращения граждан по данному поводу.

По данным антимонопольщиков, на территории областного центра три хозяйствующих субъекта осуществляют регулярные перевозки по нерегулируемым маршрутам — ООО "Шоссе", ООО "Рейс", ООО Транзит". 1 июля 2019 г. указанные общества повысили стоимость услуги по перевозке пассажиров на территории Самары с 30 руб. до 35 рублей. В рамках рассмотрения материалов и сведений было выявлено, что приказ о повышении стоимости проезда был издан ООО "Шоссе" 23 мая текущего года, ООО "Рейс" — 29 мая 2019 г., ООО "Транзит" — 31 мая 2019 года.

"Указанные общества осуществляют пассажирские перевозки в различном объеме и по различным направлениям, учитывая данное обстоятельство, повышение стоимости проезда на одинаковом уровне у трех хозяйствующих субъектов, может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства", — сочли в ведомстве.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11.1 Закона о защите конкуренции запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.

По результатам рассмотрения всех заявлений и полученных сведении было принято решение возбудить в отношении трех хозяйствующих субъектов дело по признакам нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 11.1 Закона о защите конкуренции.

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