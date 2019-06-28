Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в самарских маршрутках

Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в коммерческом транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с очередным повышением тарифов в маршрутных такси, чувствительным для горожан, в администрацию города поступает большое количество обращений. В соответствии с действующим законодательством стоимость проезда в коммерческом транспорте определяется перевозчиками самостоятельно, без согласования с органами местного самоуправления. Однако, безусловно, любое повышение цен должно быть обоснованным, — говорится в релизе. — Именно поэтому глава города Елена Лапушкина обратилась в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте".

В мэрии отмечают, что действующая в Самаре маршрутная сеть сформирована таким образом, чтобы обеспечить возможность перемещения по городу на льготных автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и в метро, а стоимость проезда в муниципальном транспорте осталась прежней — 28 рублей.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда в маршрутках Самары возрастет до 35 рублей. Последнее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло 1 января 2019 года с 25 до 28 рублей. При этом перевозчики по коммерческим маршрутам увеличили стоимость своей услуги до 30 рублей.

Ранее с просьбой провести проверку законности очередного повышения цен за проезд в Генпрокурату и ФАС РФ обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн.