16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в самарских маршрутках Российско-Словенское сотрудничество расширяется Сызранский район возглавила Виктория Кузнецова Главой Шигонского района стал Сергей Строев Глава Самары пообещала решить проблемы жителей Крутых Ключей

Муниципалитеты Власть и политика

Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в самарских маршрутках

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати

Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в коммерческом транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с очередным повышением тарифов в маршрутных такси, чувствительным для горожан, в администрацию города поступает большое количество обращений. В соответствии с действующим законодательством стоимость проезда в коммерческом транспорте определяется перевозчиками самостоятельно, без согласования с органами местного самоуправления. Однако, безусловно, любое повышение цен должно быть обоснованным, — говорится в релизе. — Именно поэтому глава города Елена Лапушкина обратилась в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте".

В мэрии отмечают, что действующая в Самаре маршрутная сеть сформирована таким образом, чтобы обеспечить возможность перемещения по городу на льготных автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и в метро, а стоимость проезда в муниципальном транспорте осталась прежней — 28 рублей.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда в маршрутках Самары возрастет до 35 рублей. Последнее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло 1 января 2019 года с 25 до 28 рублей. При этом перевозчики по коммерческим маршрутам увеличили стоимость своей услуги до 30 рублей.

Ранее с просьбой провести проверку законности очередного повышения цен за проезд в Генпрокурату и ФАС РФ обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30