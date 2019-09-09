В Тольятти у подъезда жилого дома поймали питона

В понедельник, 9 сентября, во второй половине дня, тольяттинские спасатели выехали на вызов к дому № 34 по ул. Ворошилова в Автозаводском районе. Возле подъезда, по словам очевидцев, находился крупный питон. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольяти" Андрей Дербенев.

Спасатели поймали питона. "Местные жители подсказали нам, что он мог уползти из квартиры в этом доме и сказали ее номер, — рассказывал Андрей Дербенев. — Но дверь нашим сотрудникам никто не открыл. Сейчас питон будет перевезен в наш центр. Потом планируем передать его специалистам по змеям. Информацию о поимке питона мы передали полицейским для принятия мер, так как возле этого дома всегда гуляют дети и питон может быть небезопасен для них".

Андрей Дербенев отметил, что 22 июля рядом с этим же подъездом спасатели поймали серебристого питона, который был намного меньше обнаруженного сегодня. Питона тогда передали специалисту серпентологу.