16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два катера столкнулись на Волге у Самары Из ТЦ "Вива Лэнд" эвакуировали 300 человек Пожилой рыбак утонул, перевернувшись на лодке в озере близ с. Свободные Ключи В Крыму спасен самарец, далеко заплывший в море Из озера в Кинель-Черкасском районе извлекли тело мужчины

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти у подъезда жилого дома поймали питона

ТОЛЬЯТТИ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 сентября, во второй половине дня, тольяттинские спасатели выехали на вызов к дому № 34 по ул. Ворошилова в Автозаводском районе. Возле подъезда, по словам очевидцев, находился крупный питон. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольяти" Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев

Спасатели поймали питона. "Местные жители подсказали нам, что он мог уползти из квартиры в этом доме и сказали ее номер, — рассказывал Андрей Дербенев. — Но дверь нашим сотрудникам никто не открыл. Сейчас питон будет перевезен в наш центр. Потом планируем передать его специалистам по змеям. Информацию о поимке питона мы передали полицейским для принятия мер, так как возле этого дома всегда гуляют дети и питон может быть небезопасен для них".

Андрей Дербенев отметил, что 22 июля рядом с этим же подъездом спасатели поймали серебристого питона, который был намного меньше обнаруженного сегодня. Питона тогда передали специалисту серпентологу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6