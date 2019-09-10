"Трансгрузу" согласовали строительство 45-этажного дома в районе ЦАВа

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект компании "Трансгруз" по строительству 45-этажной высотки в районе Центрального автовокзала в Самаре и выдала положительное заключение. Данная информация опубликована на сайте ведомства.

Напомним, площадь ЖК "Центральный" в границах Московское шоссе, Тупого переулка, пр. Карла Маркса и ул. Ивана Булкина с учетом паркинга составляет 119,4 тыс. кв. метров. Застройщик — ООО "Великран-инвест", в 2018 г. сдал 1196 квартир первой очереди. Во второй очереди построят еще 1242 квартиры. В релизе Главгосэкспертизы идет речь о третьей очереди строительства — 45-этажном здании, самом высоком в проекте. Отметим, что ГИСН одобрил застройщику лишь 26 этажей и с 2018 г. регулярно накладывал на него штрафы за неисполнение предписаний.

По данным Главгосэкспертизы, в ходе реализации третьего этапа строительства жилого комплекса построят 45-этажное здание в форме трилистника в плане, со встроенными нежилыми помещениями и двухуровневым подземным паркингом. Архитектурная высота здания от проектной отметки земли до высшей отметки сферического купола на кровле, составляет 153,05 м, общее количество надземных и подземных этажей здания — 47.

Жилой объем дома рассчитан на 546 квартир общей жилой площадью 17,081 тыс. кв. м. Квартиры будут обустроены с четвертого по 22 и с 24 по 43 этажи. На первом и втором этажах запроектированы нежилые административные и технические помещения. Третий, 23, 44, 45 этажи являются техническими.

На придомовой территории планируется устроить проезды, тротуары, газоны, площадки для отдыха и площадки для автопарковки на 31 машиноместо, три из них предназначены для инвалидов. Подземная двухуровневая автостоянка, общая вместимость которой составляет 293 машиноместа, предполагает наличие 60 машиномест для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе 20 — для инвалидов-колясочников. Расстояние от входа в жилую часть дома до мест парковок автомобилей для инвалидов на проектируемой территории не превышает 100 м, до входов встроенных нежилых помещений — 50 м.