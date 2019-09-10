16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Трансгрузу" согласовали строительство 45-этажного дома в районе ЦАВа Мэрия Самары утвердила проект застройки квартала за "Вива Лэндом" Застройщики двух ЖК Самары выйдут на публичные слушания, чтобы сократить парковки Дольщикам Средневолжскстроя отказали в праве на долю в недострое Несносный гараж: ПОСКО столкнулась с проблемой при точечной застройке на ул. Победы

Строительство Строительство и недвижимость

"Трансгрузу" согласовали строительство 45-этажного дома в районе ЦАВа

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 382
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект компании "Трансгруз" по строительству 45-этажной высотки в районе Центрального автовокзала в Самаре и выдала положительное заключение. Данная информация опубликована на сайте ведомства.

Напомним, площадь ЖК "Центральный" в границах Московское шоссе, Тупого переулка, пр. Карла Маркса и ул. Ивана Булкина с учетом паркинга составляет 119,4 тыс. кв. метров. Застройщик — ООО "Великран-инвест", в 2018 г. сдал 1196 квартир первой очереди. Во второй очереди построят еще 1242 квартиры. В релизе Главгосэкспертизы идет речь о третьей очереди строительства — 45-этажном здании, самом высоком в проекте. Отметим, что ГИСН одобрил застройщику лишь 26 этажей и с 2018 г. регулярно накладывал на него штрафы за неисполнение предписаний.

По данным Главгосэкспертизы, в ходе реализации третьего этапа строительства жилого комплекса построят 45-этажное здание в форме трилистника в плане, со встроенными нежилыми помещениями и двухуровневым подземным паркингом. Архитектурная высота здания от проектной отметки земли до высшей отметки сферического купола на кровле, составляет 153,05 м, общее количество надземных и подземных этажей здания — 47.

Жилой объем дома рассчитан на 546 квартир общей жилой площадью 17,081 тыс. кв. м. Квартиры будут обустроены с четвертого по 22 и с 24 по 43 этажи. На первом и втором этажах запроектированы нежилые административные и технические помещения. Третий, 23, 44, 45 этажи являются техническими.

На придомовой территории планируется устроить проезды, тротуары, газоны, площадки для отдыха и площадки для автопарковки на 31 машиноместо, три из них предназначены для инвалидов. Подземная двухуровневая автостоянка, общая вместимость которой составляет 293 машиноместа, предполагает наличие 60 машиномест для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе 20 — для инвалидов-колясочников. Расстояние от входа в жилую часть дома до мест парковок автомобилей для инвалидов на проектируемой территории не превышает 100 м, до входов встроенных нежилых помещений — 50 м.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6