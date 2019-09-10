Подозреваемых в краже на полмиллиона нашли по отвалившемуся брызговику

В Самаре задержали подозреваемых в краже почти на полмиллиона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась жительница Кинельского района. По словам женщины, из ее дома пропала бытовая техника и подарочный кинжал, общей стоимостью 490 тыс. рублей.

Недалеко от дома оперативники обнаружили автомобильный брызговик с остатками красной автомобильной краски. Один из местных жителей рассказал, что на автомобиле такого цвета ездила бригада строителей. Через несколько часов в Самаре нашли машину — ВАЗ-2104, на которой могли передвигаться злоумышленники.

Подозреваемых — уроженцев одной из соседних республик 27 и 31 года. Они признали вину и пояснили, что часть украденного продали на рынке. Остальное имущество полицейские изъяли полицейскими и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").