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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре людей эвакуировали из банка из-за оставленного пакета

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в шестом часу вечера, из отделения банка в районе пересечения пр. Кирова и ул. Ставропольской эвакуировали людей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцем

По словам свидетелей, территорию вокруг отделения оцепила полиция. На место происшествия приехали представители различных экстренных служб.

Информацию о происходящем прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские пояснили, что тревога была поднята из-за обнаруженного бесхозного пакета.

"При обследовании выяснилось, что он опасности не представляет. Подошедший хозяин забрал свои вещи", — пояснили в областной полиции.

В связи с тем, что угроза людям миновала, представители чрезвычайных служб разъехались.

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