Александр Соболев покинет "Крылья Советов" только если поступят предложения из Англии

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отказался уходить из "Крыльев Советов". Но футболист готов уйти из самарского клуба, если поступят предложения из Англии, пишет matchtv.ru.

"Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в "Крыльях"? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в "Крыльях". Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ", — сказал Соболев.

Напомним, нападающим в текущем сезоне интересовались московское "Динамо" и итальянский "Лечче".