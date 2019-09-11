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Музеи и выставки Культура

В Музее модерна покажут уникальную русскую графику

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее модерна в Самаре (ул. Красноармейская, 15) 19 сентября, в 20:00, откроется выставка "Символы модерна. Русская уникальная графика конца ХIХ — первой четверти ХХ веков в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова"(16+).

На выставке представят небольшую часть коллекции графики Башкирского музея, но каждое произведение — выдающийся вклад в отечественную графику, отражение специфических особенностей времени и стиля, а также творчества художников. В экспозиции 49 произведений, выполненных в акварели, гуаши, пастели, сангине, угле, карандаше, туши и смешанной технике. Стилистически все они имеют отношение к модерну и символизму, и к эстетической программе "Мира искусства".

Центральное место в экспозиции занимают "Портрет балерины Е. С. Карзинкиной", выполненный в технике угля на холсте Валентином Серовым, и пастель "Колеус" Исаака Левитана.

В разделе станковых произведений наибольший интерес представляют акварели Бенуа, Шевченко и Щербова, гуаши Пастернака и Бобышова, сангина Шухаева, пастели Малютина и Кустодиева, карандашные рисунки Малявина, Григорьева, Добужинского.

Русское театрально-декорационное искусство представлено эскизами декораций и костюмов Головина, Коровина, Врубеля, Серова, Анисфельда, Судейкина, Кустодиева. Книжная графика с созданным "мирискусниками" новым "образом" книги — рисунками, обложками и виньетками Добужинского, Арнштама, Бондаренко, Чехонина.

Специальный раздел составляют произведения Нестерова — карандашные портреты и эскизы храмовых росписей, работе над которыми художник посвятил более 20 лет жизни.

На открытие вход свободный. Выставка продлится до декабря.

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