На пересечении пр. Ленина и ул. Полевой трамвай задел девушку

В четверг, 12 сентября, в 13:40, по предварительным данным, трамвай, поворачивавший с пр. Ленина налево — на ул. Полевую, трамвай № 22 задел задним вагоном девушку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.
Для пострадавшей вызвали бригаду "скорой".
По словам очевидцев, двухвагонный трамвай, остановившийся на повороте, и вставший рядом автомобиль службы "03" осложнили движение. Из-за этого на пр. Ленина встали несколько трамваев, следовавшие в центр.
Обстоятельства случившегося устанавливают.