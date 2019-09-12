На пересечении пр. Ленина и ул. Полевой трамвай задел девушку

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В четверг, 12 сентября, в 13:40, по предварительным данным, трамвай, поворачивавший с пр. Ленина налево — на ул. Полевую, трамвай № 22 задел задним вагоном девушку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.