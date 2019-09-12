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ДТП Происшествия

На пересечении пр. Ленина и ул. Полевой трамвай задел девушку

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 сентября, в 13:40, по предварительным данным, трамвай, поворачивавший с пр. Ленина налево — на ул. Полевую, трамвай № 22 задел задним вагоном девушку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.

Для пострадавшей вызвали бригаду "скорой".

По словам очевидцев, двухвагонный трамвай, остановившийся на повороте, и вставший рядом автомобиль службы "03" осложнили движение. Из-за этого на пр. Ленина встали несколько трамваев, следовавшие в центр.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

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