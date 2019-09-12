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Футбол Спорт

ЦСКА делал предложение по трансферу Александра Соболева

МОСКВА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ
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Московский ЦСКА делал предложение по трансферу нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева. Об этом в интервью sport-express.ru рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По его словам, клуб искал нападающего в России, но почти во всех случаях сразу же получали категоричный отказ из-за "нежелания клубов и агентов отдавать ведущих футболистов в настоящее время". Среди двух обсуждавшихся игроков был и Александр Соболев.

Сам Соболев в недавнем интервью рассказывал, что в минувшее трансферное окно у него были предложения от крупных клубов, но он отказал, чтобы остаться в "Крыльях". При этом он обозначил, что покинет клуб, если поступит предложение из Англии.

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