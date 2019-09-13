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ДТП Происшествия

В Самаре на пр. Кирова нетрезвый водитель Renault спровоцировал массовое ДТП

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 сентября, в 16:00 на пр. Кирова между ул. Ново-Садовой и Солнечной произошло ДТП с участием пяти автомобилей, которое спровоцировал нетрезвый водитель, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. По предварительной версии самарцев, нетрезвый водитель автомобиля Renault врезался в остановившийся автомобиль Ford, который столкнулся с автомобилем Chevrolet, а тот ударился в Kia. Тем временем автомобиль предполагаемого виновника ДТП Renault вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Hyundai.

Данных о пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, так как на дороге это может привести к самым тяжелым последствиям.

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