16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Драматург Вячеслав Дурненков проведет мастер-классы для подростков в Самаре Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске В Самарском театре кукол выйдет премьера "Мойдодыр" В Самарской филармонии представят бродвейскую пьесу "Та еще семейка" В Самаре открылся первый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей"

Театр Культура

Драматург Вячеслав Дурненков проведет мастер-классы для подростков в Самаре

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В специальной программе фестиваля "Золотая репка" будет арт-класс драматурга Вячеслава Дурненкова по методике Classact "Работа над замыслом".

Арт-класс (12+) пройдет во Дворце детского и юношеского творчества с 17 по 20 сентября.

В спецпрограмме фестиваля также Public talk "Особый театр: искусство или реабилитация?" (16 сентября в 17:30, 12+), семинар "Современный театральный спектакль: пространство творчества как территория диалога" театроведа Людмилы Некрасовой (17 и 19 сентября в 11:00 в Доме актера, 12+) и рэп-баттл "Золотая РЭПка" по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта" (16+, 19 сентября в 21:30 в СамАрте).

Напомним, XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория для детей и молодежи "Золотая Репка" пройдет в Самаре с 15 по 20 сентября. В программе 14 спектаклей из России, Франции и Дании.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6