Драматург Вячеслав Дурненков проведет мастер-классы для подростков в Самаре

В специальной программе фестиваля "Золотая репка" будет арт-класс драматурга Вячеслава Дурненкова по методике Classact "Работа над замыслом".

Арт-класс (12+) пройдет во Дворце детского и юношеского творчества с 17 по 20 сентября.



В спецпрограмме фестиваля также Public talk "Особый театр: искусство или реабилитация?" (16 сентября в 17:30, 12+), семинар "Современный театральный спектакль: пространство творчества как территория диалога" театроведа Людмилы Некрасовой (17 и 19 сентября в 11:00 в Доме актера, 12+) и рэп-баттл "Золотая РЭПка" по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта" (16+, 19 сентября в 21:30 в СамАрте).

Напомним, XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория для детей и молодежи "Золотая Репка" пройдет в Самаре с 15 по 20 сентября. В программе 14 спектаклей из России, Франции и Дании.