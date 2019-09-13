Племзавод "Кряж" служит индикатором состояния дел в молочном животноводстве

Племенной репродуктор АО "Племзавод "Кряж" в поле зрения нашего издания на протяжении нескольких лет отнюдь не случайно. Крепкое хозяйство в определенном смысле служит индикатором состояния дел в молочной отрасли региона. И приезжая сюда, всякий раз мы убеждаемся, насколько сильнее становится племзавод, преодолевая сложности на пути своего развития.

Производители элиты

Для тех, кто еще не знаком с этим уникальным хозяйством, даем короткую справку. Государственное предприятие Племзавод "Кряж" основано 60 лет назад. Здесь выращивают крупнейшее в области поголовье уникальной черно-пестрой породы коров, завезенных еще в конце 40-х годов из Германии. Племзавод имеет статус государственного племенного завода 50 лет и по оценке Минсельхоза обладает высокой репутацией.

Численность поголовья стабильна — 1400 голов, в том числе 520 — дойных. Весь скот класса "Элита" и "Элита-рекорд". Эта порода чрезвычайно популярна у животноводов за неприхотливость, устойчивость к болезням и высокую производительность.

Курс — на увеличение продуктивности

О том, как работает хозяйство, говорят цифры. По итогам 2015 года средние надои составляли 4800 литров с одной буренки (между прочим, на тот момент выше среднего показателя по стране). В 2016 году — по 4900 л от каждой коровы, в 2017 — уже по 5100, а в 2018 — по 6000. "И это не предел, — считает генеральный директор АО "Племзавод "Кряж" Андриян Клещев. — По итогам 2019 года надой составит 6500 л молока. Стадо у нас высокопродуктивное, поэтому мы можем выйти и на более высокие показатели. И выйдем. Сегодня ежедневная прибавка по надоям по сравнению с прошлым годом составляет 1,5 тонны". Увеличивают молочную продуктивность здесь за счет улучшения содержания заботы о здоровье, создания комфорта и питания.

Коровники здесь, конечно, не новые, но хозяйство ежегодно вкладывает собственные средства в их обновление. В прошлом году построили линию дойки на 140 коров, отремонтировали крышу коровников. В этом продолжили ремонт и вложили в него около 2,5 млн рублей. Комфорт для коровы — первое дело. Крайне нежелательны сквозняки, потеря тепла в период зимовки. Поэтому усиленное питание в холодное время должно покрывать дефицит энергии, иначе снижение молочной продуктивности приведет к экономическим потерям.

В этом году к обычному набору кормовых культур, которые выращивают на 2300 га, кукурузе на силос, подсолнечнику, однолетним и многолетним травам, добавили кукурузу на зерно. И урожай ее на 500 га выдался хороший. Такая добавка к рациону позволит пережить зиму без особых проблем.

Опытные ветеринары хозяйства внимательно следят за здоровьем животных, вовремя делают прививки, регулируют рацион, включая в него различные добавки, держат на контроле состояние стельных коров, с особым вниманием подходят к отелу, от которого зависит продуктивность будущей коровы. В родильном отделении новорожденные телята получают все необходимое для хорошего роста и развития с первых минут жизни. Для производства молока высшего сорта племзавод "Кряж" должен иметь здоровое стадо, а это постоянная работа ветеринаров, селекционеров и рабочих фермы. Вообще человеческий фактор в молочном животноводстве — один из определяющих. От знаний и умений работников фермы зависит не только успех сегодняшнего дня, но и перспектива хозяйства.

Рост продуктивности стада потянул за собой необходимость решения новых проблем. Для возросших объемов молока приобрели дополнительные охладители. Отремонтировали крышу коровников, купили культиваторы и сеялки для увеличившихся посевных площадей.

Планы на будущее

"Задача нашего племзавода, — говорит Андриян Тимофеевич, — сохранять продуктивное поголовье, заниматься селекцией, держать в чистоте черно-пеструю породу коров и поставлять молодняк в хозяйства". Все это требует немалых затрат, и год от года все сложнее. Однако опытный руководитель за частоколом экономических и организационных проблем ясно видит цель — развивать хозяйство, и несмотря на трудности идет к ней шаг за шагом, преодолевая обстоятельства. На очередную выставку в Усть-Кинельском племзавод традиционно повезет корову, нетеля и первотелку, чтобы показать породу во всей красе.

Андриян Клещев, генеральный директор АО "Племзавод "Кряж":

— Большим подспорьем в работе нашего хозяйства является господдержка. Племзавод получает ее и на литр реализованной продукции, и на племсодержание. Без господдержки мы не смогли бы покрывать разрыв между закупочной ценой на молоко и стоимостью ГСМ. Сейчас закупочная цена стала 21 рубль - на два рубля ниже, чем в прошлом, а цена на ГСМ взлетела с 43 до 49 рублей за литр. Дорожают и ветпрепараты, без которых - никуда. Но несмотря на это, мы продолжаем работать с полной отдачей: занимаемся ремонтом животноводческих помещений, заканчиваем заготовку кормов, продолжаем вести селекционную работу.