Александр Мухортов: "Племенная работа не терпит суеты"

Одной из пород мясного скотоводства, предпочтительных для разведения на территории нашего региона, является казахская белоголовая. Об особенностях ее содержания и перспективах разведения мы беседуем с директором племенного репродуктора ЗАО "Берег-Агро" Александром Мухортовым.

— Александр Иванович, почему ваш выбор пал именно на эту породу?

— Причин несколько. Биологические особенности казахской белоголовой породы таковы, что предопределяют ее экономические преимущества по сравнению с другими породами мясного скота. Она неприхотлива к пастбищам и кормам, имеет высокую конверсию корма приростом живой массы, повышенные адаптационные качества и способна к быстрому восстановлению упитанности. Крепость опорно-двигательной системы и более прочный копытный рог позволяет переносить длительные перегоны, а развитый материнский инстинкт коров настолько высок, что они могут подпускать к вымени не только собственных телят. Наконец, высокий процент выхода продукта с туши, замечательные вкусовые качества.

— Вы бы рекомендовали разведение казахской белоголовой начинающему фермеру?

— Однозначно — да. Выносливость породы позволяет исправлять ошибки содержания и разведения без существенных потерь. Тем более что спрос на скот и мясо такого качества традиционно выше предложения.

— Следовательно, вы планируете наращивать реализацию?

— Прежде чем наращивать реализацию, необходимо не только количественно, но и качественно увеличить маточное поголовье. Высоких результатов можно достигнуть только путем жесткой селекции, а это значит, что не каждая родившаяся телочка попадет в племенное ядро. Необходима кропотливая племенная работа, тщательная бонитировка стада и большая выбраковка.

— Расскажите о специфике племенной работы в вашем стаде.

— Изначально при формировании стада скот закупался в нескольких хозяйствах. Это делалось с целью работы с линейным разведением. При определении научного консультанта мы остановили свой выбор на ФГБНУ "Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук". Поддержку селекционно-племенного характера обеспечивает Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных (АО "ГВЦ") в лице АО "Самараплем". Особую благодарность за уделенное хозяйству время хочется выразить заместителю генерального директора АО "ГЦВ" по племенной работе Ирине Сергеевне Турбиной — потомственному селекционеру, одному из лучших специалистов России в своей области, а также Нине Анатольевне Комбаровой — ведущему технологу АО "ГЦВ", глубокому профессионалу своего дела, человеку, знающему о таких нюансах сперматогенеза быков-производителей, которые известны только узкому кругу специалистов. Коллеги с пониманием отнеслись к нашей специфике, обратили внимание на широкий спектр возможностей, который предоставляет искусственное осеменение. Но самое главное — помогли найти качественную спермопродукцию и обеспечить ее хранение.

— Но в традиционном мясном скотоводстве не принято использовать искусственное осеменение.

— В традиционном — не принято, но в племенном давно уже стало нормой. Благодаря поддержке АО "Самарское" мы имеем доступ к запасам ресурсов, сосредоточенных в банке спермопродукции Головного центра. Возможность получать туровые отелы существенно влияет на экономику предприятия. Все заводчики знают, что зимние телята крепче летних. Чтобы этого достигнуть, нужно правильно организовать туровое осеменение.

— Известно, что с мясным скотом достаточно трудно работать, как вы справляетесь?

— Нет, не трудно, если учесть основные моменты. Во-первых, наши животные с момента своего рождения контактируют с человеком: отел происходит в специальном родильном блоке, где каждая корова определенный период времени содержится индивидуально со своим теленком. Во-вторых, в период осеменения у коровы всегда срабатывает рефлекс неподвижности. Многие осеменаторы ориентируются на этот второстепенный признак, идентифицируя готовность животного. Кроме того, осеменение происходит в специально приспособленных для этого станках, обеспечивающих фиксацию животного.

— Как вы потом различаете телят от искусственного осеменения?

— Стадо чипировано. Новорожденный теленок также получает чип, который регистрируется вместе с чипом матери.

— Но быков-то вы все равно используете?

— Безусловно. Для увеличения выхода телят, спустя некоторое время после искусственного осеменения, быки работают на определенных группах. Предварительно они ставятся на рацион, улучшающий качественные и количественные характеристики семени, так что к этому производители подходят во всеоружии.

— Какой из отраслевых вопросов сегодня вы считаете наиболее актуальным?

— Хотелось бы видеть более действенную работу Самарской областной ветеринарной службы в отношении неучтенного скота, являющегося источником многих инфекционных болезней. Мы, слава Богу, не пострадали от заразного узелкового дерматита в силу удаленности наших летних лагерей от очагов распространения инфекции, но есть хозяйства, которым повезло меньше, чем нам, их много, и они понесли существенные экономические потери.

— Расскажите про планы на будущее.

— В настоящий момент потребность в качественных быках-производителях огромна. Ключевая задача племенного репродуктора — получение, выращивание и реализация высокопродуктивного скота по конкурентоспособной цене. Планируемые селекционные задачи будут направлены на устранение дефицита племенного материала. Мы намерены максимально правильно вырастить полученных от искусственного осеменения животных, грамотно использовать их в дальнейшей племенной работе, применив двухэтапный метод оценки согласно действующему законодательству. Каждый заводчик должен понимать, что только он сам может изменить ситуацию добросовестным отношением к результатам своего труда.