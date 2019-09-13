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ЖКХ и благоустройство Общество

Качество ремонта дорог в регионе проверят на современном оборудовании

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в регионе при ремонте дорог началось применение строительных материалов и асфальтобетонных смесей, соответствующих новым ГОСТам и предварительным национальным стандартам. Это является одним из требований нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Для оценки качества дорожно-строительных материалов, изготовленных по новым стандартам, для лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобретено новое лабораторное оборудование.

Выступая на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения при президенте РФ Владимире Путине губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: "Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог".

Современные ГОСТы в настоящее время применяются при производстве щебня, песка, минерального порошка и битума. А на асфальтобетонные смеси, такие как ЩМА-16, А-16 и А-36 введены предварительные национальные стандарты, которые в ближайшее время станут государственными.

Для исследований  закуплены современные сита с квадратными ячейками, а также прибор для проведения испытаний асфальтобетонных смесей на сопротивление колееобразованию. Это новое обязательное испытание, включенное в предварительные национальные стандарты.

Для проверки на колееборазование асфальтобетонная смесь поступает в лабораторию с завода подрядной организации. На вальцевом уплотнителе, который моделирует уплотнение асфальтобетона дорожным катком при температуре 160 градусов, формируется образец дорожной плиты. После остывания готовый образец помещается в прибор, имитирующий нагрузку на дорожное полотно при температуре 60 градусов. Прибор осуществляет 20 тыс. проходов "колеса" со скоростью 26 циклов в минуту. Если за это время глубина колеи не превысила 3,5 мм, асфальтобетонная смесь получает положительное заключение лаборатории. 

По словам начальника отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрия Панафенова, данный прибор уже запущен в работу. Образцы для исследований взяты при проверке качества асфальта на участках дорог Самара-Бугуруслан и Похвистнево-Клявлино в Похвистевском районе, ремонт которых проходит в рамках нацпроекта.

"Замечаний по качеству материалов на этих объектах не выявлено. В случае выявления несоответствия смеси физико-механическим показателям вся партия может быть забракована, а подрядной организации выписано предписание о переустройстве участка в соответствии с нормами", — говорит начальник лаборатории.

Кроме того, для лаборатории приобретено современное оборудование, позволяющее оценить качество применяемых при ремонте дорог битумов на соответствие их требованиям новых ГОСТов. Например,  динамических свойств битумов, а также свойств битумов после старения.

По словам Дмитрия Панафенова, ежегодно лаборатория проводит более 10 тыс. испытаний. Контроль качества проходит каждый этап дорожно-строительных работ — от устройства грунтового и щебеночного основания дороги до укладки верхнего слоя асфальтобетонной смеси.

Напомним, в 2019 году нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированным Президентом страны Владимиром Путиным, предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета.

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