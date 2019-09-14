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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Николай Сомов: "Молочному животноводству требуется перезагрузка"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нужно ли объяснять, что молоко — продукт первой необходимости, имеющий особое социальное значение, что недостаточное потребление молочных продуктов неизбежно ухудшает здоровье людей? Между тем, по данным Центра изучения молочного рынка России, обеспеченность Самарской области молоком в 2018 году менее 50%, а дефицит — более 330 тыс. тонн.

Фото: Андрей Савельев

Как спасти отрасль

И такой дефицит приводит к серьезным макроэкономическим проблемам. Самарские молокозаводы вынуждены закупать половину молока-сырья более чем на 3 млрд рублей в год в соседних регионах. Расходы же жителей губернии на привозные молочные продукты составляют десятки миллиардов рублей ежегодно. Эти деньги утекают из губернской экономики.

В прошлом году производство молока в регионе уменьшилось на 15,6 тысяч тонн, а поголовье коров сократилось на 5,5 тысяч голов. За шесть месяцев текущего года падение производства еще ускорилось и составило более трех процентов. Если ничего не предпринять, то можно совсем потерять молоко, как это произошло с производством яиц. Спасение отрасли — в строительстве новых высокотехнологичных молочных комплексов и развитии местных производителей. Новая современная ферма требует миллиардные инвестиции. Немногочисленные инициаторы проектов развития из числа самарских фермеров самостоятельно договориться с банками о кредитовании не могут. Правительство для спасения отрасли решило искать инвесторов на стороне.

Команда регионального Минсельхоза приложила немало усилий, чтобы привлечь в регион один из ведущих агрохолдингов страны — "ЭкоНива-АПК холдинг". В конце августа губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор агрохолдинга Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает 12 миллиардов рублей инвестиций в строительство трех ферм общим поголовьем не менее 10 тысяч голов. Прирост производства молока через 3-5 лет в губернии может составить 15-17%. Однако устойчивое снижение производства, которое за январь–июнь текущего года составило 3,1%, может обнулить весь будущий прирост.

Нужна помощь в кредитовании проектов

В отличие от птицеводства, свиноводства и других отраслей, невозможно обеспечить регион молоком реализацией одного суперпроекта. Для существенного увеличения производства молока потребуются десятки новых проектов. В их число должны войти проекты и местных животноводов. На многих самарских фермах успешно работают самые передовые технологии: пересадка эмбрионов, геномная оценка потомства, роботизация, сбалансированное по микроэлементам кормление и другие инновации, позволяющие иметь эффективность на уровне мировых лидеров. Самарские животноводы первыми в России успешно внедрили дуальную модель обучения студентов. Только вот банковские стены для наших фермеров остаются неприступными. Самарские банки не кредитуют животноводов. Социальную значимость такого рода проектов банкиры не рассматривают в принципе, а эффективность молочных инвестиционных проектов замечать не хотят. И без участия в решении этого вопроса регионального правительства проблема вряд ли решится сама собой.

Правительство во главе с губернатором приняло целый ряд важных решений по спасению отрасли. Однако для ее прорывного развития к возможностям появившихся инвесторов необходимо прибавить и потенциал, и усилия местных сельхозтоваропроизводителей, что принесет большую пользу жителям губернии, экономике региона и самим фермерам.

Молочное животноводство — недооцененный драйвер социально-экономического развития региона. Оно создает спрос на растениеводческую и промышленную продукцию, рабочие места во многих других отраслях и, что очень важно, наиболее эффективно способствует восстановлению плодородия истощенной подсолнечником земли. Каждая ферма является градообразующим предприятием для села, а крупная — и для целого района. Инвестиционный потенциал молочной отрасли нашей губернии составляет более 30 миллиардов рублей, которые могут влиться в региональную экономику.

Николай Сомов, председатель Союза производителей молока Самарской области

Молоко против подсолнечника

Доходность гектара пашни в молочном животноводстве втрое больше, чем в растениеводстве. Инвестировать в молочную ферму выгодно. За свою продуктивную жизнь корова дает около 24 тонн молока. Его стоимость 700 тыс. рублей. Заводы из этого молока производят продукции на 2,1-3,0 млн рублей. Выход молочных продуктов в рублевом эквиваленте от 200% у питьевого молока до 500% у йогуртов, сыров и творожных продуктов. В торговле выручка не менее 3,5 млн рублей. Все это доходы региона, деньги, которые дала одна корова. Кроме того, корова дала еще и трех телят, которые также принесут свой доход. Таким образом, рубль, вложенный в корову, возвращается 25-ю рублями дохода. Какая другая отрасль имеет такую эффективность?

В севообороте самарских аграриев уже не первый год наблюдается устойчивый рост подсолнечника как наиболее выгодной культуры. В ряде районов снижение плодородия земли представляет реальную угрозу. В отличие от растениеводства, животноводство — трудоемкий процесс, к тому же требующий колоссальных инвестиций. Поэтому малые и средние хозяйства без кредитов не в состоянии заниматься современным животноводством, а крупные агрохолдинги принципиально обходят стороной эту отрасль. Призывами и увещеваниями ситуацию изменить не получается. Назрела необходимость ввести контроль за севооборотом и создать стимулы для развития молочного животноводства.

"РАДНА" планирует увеличение поголовья

Молочный комплекс "РАДНА" работает стабильно. Прошлый год был достаточно сложным, как и для всех животноводов региона, рост по отношению к предыдущему году составил 7,5%. Мы начали переработку небольшой части своего молока, открыли производство сыров и других молочных продуктов.
Первое полугодие текущего года складывается благополучно, рост доходов составил 22,7%. Нам удается повышать эффективность за счет роста производительности труда. Приступили к реализации проекта модернизации комплекса с увеличением поголовья дойного стада. Планируем в будущем рост производства молока на 35-40%.

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