СПК "Черемшан" из Кошкинского района вошло в высшую лигу молочного животноводства

СПК "Черемшан", говоря спортивным языком, в высшей лиге молочного животноводства. Хозяйство на самой границе с Татарстаном всегда на слуху. Два года назад ему принес славу выдающийся урожай пшеницы, а сейчас вывело на новый уровень молочное животноводство. С каждым достижением хозяйства жизнь в этом уголке Самарской области становится чуть привлекательнее.

В СПК "Черемшан" работает 92 человека — примерно десятая часть жителей сельского поселения Старое Максимкино Кошкинского района. И без хозяйства села бы просто не стало. В распоряжении "Черемшана" почти 2200 га полей и около 1000 голов рогатого скота, из которых три сотни дойных — масштабы нешуточные. Типичные фермерские проблемы здесь помножены на кадровый голод окраинного района. Но хозяйство справляется на "отлично".

В 2017-м СПК стал первым по урожайности в Кошкинском районе, собрав 44,9 центнеров пшеницы с гектара. В этом году подвела погода — из 420 га засеянной озимой пшеницы выжило всего 185, остальное пришлось перепахивать. "Мы всегда делаем все, что от нас зависит и строго выдерживаем технологический процесс, — рассказывает Евгений Яндуков. — Вовремя готовим поля, вносим удобрения, используем проверенные решения". В итоге даже этим неблагоприятным для пшеницы летом урожай получился приличным — 31 центнер с га.

Помимо озимой и яровой, СПК выращивает овес, ячмень, подсолнечник, кукурузу… Но большая часть остается в Старом Максимкино. Потому что "Черемшан" полностью обеспечивает кормами свою животноводческую ферму. Разве что зимой иногда докупает кукурузу, когда нужно сбалансировать питание коров.

Молочное животноводство сейчас вышло в хозяйстве на первый план. Еще пару лет назад прибыль от него едва позволяла сводить концы с концами. Но потом СПК вышел на уровень надоев свыше 6000 кг на одну фуражную корову, а это означает повышенную субсидию в 4 руб. на каждый реализованный литр молока. Тут уж "Черемшан" немного расправил плечи.

Все молоко отправляется на "Елховский молокозавод", где его принимают за, мягко говоря, умеренные деньги. Реальной альтернативы в окрестностях пока нет. Поэтому Яндуков считает перспективной идею объединения усилий хозяйств. Оно поможет фермерам более уверенно налаживать собственное производство, участвовать в формировании цен на молочную продукцию и позитивно влиять на ее качество.

Машинно-тракторный парк в "Черемшане" в порядке. В этом году он пополнился новеньким трактором К-424 ("Кирюшей") и современным чизельным плугом. Все — через лизинг, на льготных условиях, обеспеченных успехами в полях. На очереди — покупка КамАЗа.

Главная же проблема хозяйства — это и проблема села в целом: молодежь не находит причин оставаться. Приличной по местным меркам средней зарплатой в 21 тыс. руб. ее не удержать. А возраст многих работников из Старого Максимкино приближается к пенсионному. Сейчас, например, уже ощущается нехватка доярок. Поэтому Евгений Яндуков находит причины, по которым они могут остаться в Максимкино. На руку тут главная страсть руководителя СПК — спорт во всех проявлениях.

Прежде всего, каждый год осенью Яндуков проводит турнир в память об отце Геннадии Николаевиче — бывшем председателе совхоза "Черемшан". Это событие особенно ценят в селе за возможность сразиться со сборной ветеранов "Крыльев Советов". Что может быть приятнее, чем закатить гол профессиональным футболистам? Во-вторых, Евгений Яндуков придумал и организует спартакиаду работников сельскохозяйственных предприятий. Никто уж и не удивляется, что в масштабных районных соревнованиях команда Старого Максимкино в этом году снова метит на первое место. Да еще подтрунивает над соперниками из Кошек — численно превосходящего села, которое не смогло найти более сильных спортсменов. В клубах и Старого, и Малого Максимкино Яндуков установил столы для настольного тенниса и бильярда. Особой популярностью они пользуются в зимние вечера.

Поддерживает руководитель хозяйства и культуру. Например, в прошлом году справил фольклорному ансамблю "Черемшанка" сценические костюмы на 100 тыс. рублей.

Словом, не будет преувеличением сказать, что сельское поселение существует, пока преуспевает "Черемшан". И, судя по тенденциям, здесь можно строить планы на будущее.

Евгений Яндуков, председатель СПК "Черемшан":

— Я поддерживаю идею взаимной поддержки хозяйств. Сейчас у нас зачастую нет выбора, куда и на каких условиях сдавать молоко. Многих не устраивают закупочные цены, но деваться некуда — молоко ждать не будет. Поэтому и появляются идеи об открытии собственной переработки. Однако если хозяйство запускает свой завод, ему очень сложно в одиночку организовать всю производственную цепочку, а особенно сбыт продукции. Это, наверное, самая острая тема. Думаю, если нам удастся объединить усилия, мы сможем занять более выгодную позицию на рынке, разумно разделив ответственности, а покупатель в итоге получит более качественный продукт.