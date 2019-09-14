Организатор "404 fest" Евгений Демьяненко: "У нашего фестиваля много новинок"

В этом году, 14–16 сентября, в Самаре в очередной раз проходит фестиваль деятелей интернета "404-fest". Организатор мероприятия, директор по дизайну "Mercury Development", Евгений Демьяненко рассказал, чем новый фестиваль отличается от прошлогодних:

"У нашего фестиваля много новинок, и главная из них — это, конечно же, площадка для его проведения. Последние годы мы стали понимать, что просто не умещаемся в предыдущем отеле, поэтому вся организация переехала в "Lotte", — рассказал Евгений. — На прошлогодних мероприятиях для участников фестиваля была приготовлена секретная комната, а в этом году — целый этаж, где проходит круглосуточная вечеринка. Также у нас появились мерч фестиваля и две новые секции: "контроль качества" и "управление проектами".