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Общество

Организатор "404 fest" Евгений Демьяненко: "У нашего фестиваля много новинок"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году, 14–16 сентября, в Самаре в очередной раз проходит фестиваль деятелей интернета "404-fest". Организатор мероприятия, директор по дизайну "Mercury Development", Евгений Демьяненко рассказал, чем новый фестиваль отличается от прошлогодних:

Фото: Фото предоставлено автором

"У нашего фестиваля много новинок, и главная из них — это, конечно же, площадка для его проведения. Последние годы мы стали понимать, что просто не умещаемся в предыдущем отеле, поэтому вся организация переехала в "Lotte", — рассказал Евгений. — На прошлогодних мероприятиях для участников фестиваля была приготовлена секретная комната, а в этом году — целый этаж, где проходит круглосуточная вечеринка. Также у нас появились мерч фестиваля и две новые секции: "контроль качества" и "управление проектами".

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