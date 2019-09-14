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Общество

На "404 fest" приехали участники со всего мира

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самый масштабный фестиваль интернет-деятелей в этом году собрал около 1500 участников не только со всей России, но и всего мира.

Фото: Фото предоставлено автором

Один из организаторов фестиваля Денис Кортунов, дизайн-директор "Acronis", и сам приехал из Сингапура.

"Некоторые участники приезжают сюда на поезде из Владивостока, едут целую неделю. А мой путь до фестиваля занял около 12 часов, и я очень рад, что снова приехал сюда, в Самару. Многие организаторы предлагали проводить мероприятие в других, более крупных городах нашей страны, но, мне кажется, что это будет уже не то. Здесь своя неповторимая атмосфера, которая складывалась годами", — рассказал он.

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