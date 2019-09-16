Появилась программа фестиваля "Французская осень"

С 16 сентября по 24 ноября Альянс Франсез Самара проведет V Международный фестиваль "Французская осень".

Особое место в этой "Осени" уделено театру, ведь именно ему посвящен в России 2019 год.

Фестиваль откроет 16 сентября спектакль лионского театра Théâtre Nouvelle Génération под названием "Хикикомори (Бегство)". Он расскажет историю подростка, принявшего решение отгородиться от общества и стать "хикикомори". Инновационный по своей сценографии спектакль предлагает зрителям разных возрастов прожить эту ситуацию с одной из трех точек зрения — матери, отца или самого главного героя. Спектакль полностью озвучен на русском языке актерами театра "СамАрт" и будет представлен в рамках фестиваля "Золотая репка".

Продолжится "Французская осень" мероприятиями с участием актера и педагога Фредерика Телье. Специалист по балийскому топенгу (театру в масках) и азиатским сценическим традициям Фредерик Телье проведет лекцию-встречу о школе Жака Лекока и реновации французского театра, а также мастер-класс по работе с нейтральной маской.

Театр станет главной темой выставок "Живые книги" и "Из Франции с любовью". Первая представит фотографии французского фотографа Жан-Марка Годеса и будет открыта в Самарском литературном музее в присутствии самого художника. Жан-Марк Годес — фотограф и своего рода режиссер-постановщик. Его фотографии — это всегда продуманная мизансцена, в центре которой — книга и рассуждение о ее месте в жизни человека. В день открытия пройдет встреча с художником, а на следующий день — мастер-класс. На открытие выставки 8 ноября в 19.00 вход свободный.

В программе будут и традиционные кинопоказы на языке оригинала с русскими субтитрами. "Вся жизнь — театр" — такой слоган выбран для 6 фильмов, которые будут показаны в ЦРК "Художественный". Среди выбранных картин есть игровое и документальное кино, драмы, комедии, а также мюзикл.

Не обойдется и без французской гастрономии. В ресторане отеля Ибис пройдет Вечер Божоле Нуво. В завершение фестиваля самарцам предлагают совершить прогулку по картинам известных художников. "Цифровой уикенд" позволит познакомиться со знаковыми работами мирового изобразительного искусства в формате виртуальной реальности. Он пройдет в Музее модерна 23–24 ноября.

Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.