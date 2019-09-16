Появилась программа фестиваля "Французская осень"

С 16 сентября по 24 ноября Альянс Франсез Самара проведет V Международный фестиваль "Французская осень".
Особое место в этой "Осени" уделено театру, ведь именно ему посвящен в России 2019 год.
Фестиваль откроет 16 сентября спектакль лионского театра Théâtre Nouvelle Génération под названием "Хикикомори (Бегство)". Он расскажет историю подростка, принявшего решение отгородиться от общества и стать "хикикомори". Инновационный по своей сценографии спектакль предлагает зрителям разных возрастов прожить эту ситуацию с одной из трех точек зрения — матери, отца или самого главного героя. Спектакль полностью озвучен на русском языке актерами театра "СамАрт" и будет представлен в рамках фестиваля "Золотая репка".
Продолжится "Французская осень" мероприятиями с участием актера и педагога Фредерика Телье. Специалист по балийскому топенгу (театру в масках) и азиатским сценическим традициям Фредерик Телье проведет лекцию-встречу о школе Жака Лекока и реновации французского театра, а также мастер-класс по работе с нейтральной маской.
Театр станет главной темой выставок "Живые книги" и "Из Франции с любовью". Первая представит фотографии французского фотографа Жан-Марка Годеса и будет открыта в Самарском литературном музее в присутствии самого художника. Жан-Марк Годес — фотограф и своего рода режиссер-постановщик. Его фотографии — это всегда продуманная мизансцена, в центре которой — книга и рассуждение о ее месте в жизни человека. В день открытия пройдет встреча с художником, а на следующий день — мастер-класс. На открытие выставки 8 ноября в 19.00 вход свободный.
В программе будут и традиционные кинопоказы на языке оригинала с русскими субтитрами. "Вся жизнь — театр" — такой слоган выбран для 6 фильмов, которые будут показаны в ЦРК "Художественный". Среди выбранных картин есть игровое и документальное кино, драмы, комедии, а также мюзикл.
Не обойдется и без французской гастрономии. В ресторане отеля Ибис пройдет Вечер Божоле Нуво. В завершение фестиваля самарцам предлагают совершить прогулку по картинам известных художников. "Цифровой уикенд" позволит познакомиться со знаковыми работами мирового изобразительного искусства в формате виртуальной реальности. Он пройдет в Музее модерна 23–24 ноября.
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.
16 сентября, 14.00 и 19.00 — спектакль "Хикикомори (Бегство)" Théâtre Nouvelle Génération — Национального драматического центра Лиона (Франция), театр "СамАрт", Новая сцена (6+, 12+, 16+)
23 сентября — 20 ноября 18.30 — вечера французского кино, кинотеатр "Художественный". Стоимость билета — 150 рублей.
23 сентября "Великие умы" (драма, комедия, 2017 г.), 16+;
30 сентября "Вслух: сила слова" (документальный, 2017 г.), 16+;
21 октября "Барбара" (драма, биография, 2017 г.), 18+;
28 октября "Как мальчишки" (комедия, 2018 г.), 16+;
11 ноября "Спасибо, шеф!" (документальный, 2016 г.), 16+;
18 ноября "Девушки из Рошфора" (мюзикл, 1967 г.), 12+;
4 октября 10.00 — лекция-встреча французского актера и педагога Фредерика Телье "Школа Жака Лекока и реновация французского театра" (12+), Самарское областное училище культуры и искусств. Регистрация по телефону 270 85 13.
4-5 октября — мастер-класс по работе с маской с Фредериком Телье (12+)
9 октября 18.00 — открытие фотовыставки Антона Сенько "Из Франции с любовью" (12+), Альянс Франсез Самара. Вход свободный.
26 октября 17.00 — мастер-класс с французскими иллюстраторами Жюдит Гейфье и Кароль Шекс (12+), парк "Россия — моя история". Регистрация по телефону 270 85 13.
8 — 30 ноября — выставка "Живые книги" (6+), Самарский литературный музей
8 ноября 19.00 — открытие выставки и встреча с французским фотографом Ж.-М. Годесом (12+). Вход свободный.
9 ноября 11.00 — мастер-класс с фотографом Ж.-М. Годесом (12+). Стоимость участия — 350 руб.
21 ноября 19.00 — Вечер "Божоле Нуво" (18+), ресторан Ibis kitchen. Стоимость уточняется.
23-24 ноября — "CULTURE VR: FR" — уикенд виртуальной реальности (12+), Музей модерна. Стоимость входа уточняется.
23 ноября 17.00 — встреча с режиссерами фильма "Обреченные играть" Андресом Ярахой и Гордоном (16+). Вход свободный.