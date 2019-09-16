"Дилижанс" открыл сезон премьерой "За белым кроликом"

Тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" открыл XXVIII сезон премьерой.

Самарский режиссер Артем Устинов поставил здесь пьесу современного драматурга Марии Огневой "За белым кроликом" (16+).

Эскиз будущего спектакля впервые был представлен тольяттинской публике в июне на театральном фестивале "Премьера одной репетиции" в программе режиссерской лаборатории. По итогам зрительского голосования работа заняла второе место, спектакль взяли в репетуар.

В следующий раз спектакль можно будет увидеть 28 сентября.