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Театр Культура

"Дилижанс" открыл сезон премьерой "За белым кроликом"

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" открыл XXVIII сезон премьерой.

Самарский режиссер Артем Устинов поставил здесь пьесу современного драматурга Марии Огневой "За белым кроликом" (16+).

Эскиз будущего спектакля впервые был представлен тольяттинской публике в июне на театральном фестивале "Премьера одной репетиции" в программе режиссерской лаборатории. По итогам зрительского голосования работа заняла второе место, спектакль взяли в репетуар.

В следующий раз спектакль можно будет увидеть 28 сентября.

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