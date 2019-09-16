В Самарской области прогнозируется дождливая погода

В Самарской области ожидается дождливая и прохладная погода, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 16 сентября, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 15...17 °C.
Ночью 17 сентября местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 7...12 °C. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.
В среду, 18 сентября, ночью небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 7...12 °C. Днем небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 15...20 °C.