Областной минстрой отказался выдавать "Транснрузу" разрешение на строительство 45-этажки у ЦАВа

Самарское министерство строительства отказалось выдавать группе "Трансгруз" разрешение на возведение 45-этажки высотой в 150 м в районе ЦАВа, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, площадку в районе Центрального автовокзала Самары группа Эдуарда Волкова приобрела еще в 2015 г. и ООО "СЗ "Великран-Инвест" начало строить там жилой комплекс "Центральный". Площадь объекта в границах Московского шоссе, Тупого переулка, пр. Карла Маркса и ул. Ивана Булкина заявлялась почти в 120 тыс. кв. метров. Официально планировалось, что ЖК будет переменной этажности — 24-26 этажей, именно на такую высотность компания и получила разрешение на строительство.

Информация о том, что одно из зданий в ЖК будет 45-этажным, ходила среди участников рынка с самого старта проекта. Об этом же говорил и сам глава "Трансгруза" Эдуард Волков в интервью, но разрешение на подобную высотность ему не выдали. Тем не менее, когда стартовало строительство третьей очереди ЖК "Великран-Инвест" сразу начал отклоняться от разрешенного проекта. Компания самовольно изменила конструкцию фундамента, что выяснилось в суде между застройщиком и Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области. Нарушение компания не устранила, продолжая строительство и выплачивая штрафы. Летом 2019 г. стройка остановилась на 30-этажной отметке. "Трансгруз" пытался согласовать повышение этажности.

В начале сентября Главгосэкспертиза РФ сообщила о том, что "Великран-Инвесту" одобрили проект 45-этажки. Однако уже 3 сентября министерство строительства Самарской области выдало компании новое разрешение на строительство здания лишь на 31 этаж.

В группе "Трансгруз" позицией ведомства недовольны. Как стало известно "СО", там заранее попытались оказать давление на чиновников. Причем подали это как общественную инициативу — к которой бенефициары группы якобы не имели никакого отношения. В редакцию издания поступило обращение от имени коллективов ООО "СЗ "Трансгруз", ООО "СЗ "Великран-Инвест", ООО "Мегастрой", ООО "Новострой", подписанное главным инженером проекта Ильей Злотниковым и главным архитектором проекта Юрием Зайцевым. Это же обращение еще в начале августа было направлено губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, в Общественную палату РФ и в Общественную палату Самарской области.

В обращении "коллективы" "Трансгруза" просят помочь им получить разрешение на достройку 45-этажного 150-метрового здания в "Центральном". "Строительство этого здания задумывалось нашим коллективом в 2015 г., в самом начале проектирования застройки квартала. Постройка здания завершает работы по строительству квартала. Архитектурный облик здания выбирался не случайно. В градостроительной структуре города данная территория является новым развивающимся центром города, расположена в его геометрическом центре, самой высокой его точке на пересечении основных транспортных артерий — Московского шоссе, ул. Авроры и будущей скоростной магистрали — пр. К. Маркса. Архитектурная 45-этажная доминанта удачно акцентирует новый участок развивающегося центра города и повысит его статус", — говорится там. При этом подписанты как-то ненавязчиво обошли стороной тот факт, что никогда не имели никаких официальных санкций со стороны чиновников на проектирование в этом месте здания такой высотности.

Также авторы обращения отмечают, что им нелегко далось получение положительного заключения Главгосэкспертизы России, и говорят, что министерство строительства чинит им препоны. "И сейчас, когда все трудности позади и осталось достроить 14 этажей, мы узнаем, что министерство строительства СО запрещает достройку этого здания. Для многих из нас, людей немолодых, этот объект — "лебединая песня". У нас массово увольняют строителей", — пишут авторы обращения.

В беседе с журналистом "СО" Илья Злотников пояснил, что строителей сократили, так как в трехсекционном здании фактически должно было возводиться еще по 14 этажей в каждой секции, но этого не произошло, и бригады застройщику больше не нужны. В данный момент ведется строительство крыши здания.

Фактически Злотников официально подтвердил то, о чем говорили участники рынка, — "Трансгруз" изначально вел строительство высотки исходя не из имеющейся разрешительной документации, а из собственного представления о том, как потом ее поменяет задним числом.

Как уточняет Злотников, после того как закончат крышу, разбирать ее и продолжать строительство будет крайне сложно, поэтому разрешение на 45 этажей требуется "уже сейчас".

Глава минстроя Самарской области Евгений Чудаев сообщил "СО", что разрешение на более высотное строительство группа "Трансгруз" не получит. "Трансгрузу" выдана корректировка разрешения на строительство на 31 этаж и более увеличение этажности не планируется. Отмечу, что 31 — это 29 этажей и 2 этажа технических", — говорит Чудаев.

По всей видимости, свою роль в отсутствии разрешения на такую этажность сыграла традиционная для "Трансгруза" экономия на социальной инфраструктуре. Новых школ и детсадов в районе застройки компания не запланировала, парковочных мест из расчета по одному на квартиру обеспечить также не смогли.

Кроме того, как отмечает издание, при строительстве такого высокого здания невозможно будет обеспечить и пожарную безопасность его жильцов, ведь оборудования для эвакуации с последних этажей зданий выше 52 метров у МЧС нет до сих пор.

Как сообщили "СО" в Главном управлении МЧС РФ по Самарской области, на территории региона находится более 40 зданий высотой свыше 75 метров. "На вооружении пожарно-спасательных подразделений Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона имеются автоматические телескопические и коленчатые подъемники с высотой подъема от 17 до 52 метров. В случае возникновения пожаров или ЧС в зданиях, превышающих высоту подъемного механизма, спасение и эвакуация людей производится по незадымляемым лестничным клеткам с подпором воздуха либо через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам. Обязательных требований по оснащению высотных зданий вертолетными площадками для спасения людей законодательством не предусмотрено. Вместе с тем сообщаю, что в Самарской области авиационная техника для проведения аварийно-спасательных работ отсутствует", — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Самарской области Александр Чуйков.

Также он обратил внимание на другую проблему, которая присутствует и в стройках "Трансгруза", — проблему с парковками. "Зачастую при использовании высотной пожарной техники при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зданиях повышенной этажности и высотных зданиях приходится сталкиваться с проблемой ее установки и отсутствия подъездных путей из-за припаркованных автомобилей", — говорит он.