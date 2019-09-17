Министр строительства поделился полномочиями с замом, чтобы избежать конфликта интересов

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев передал своему заместителю — главному архитектору региона Анатолию Баранникову полномочия для решения вопросов, где может прослеживаться "конфликт интересов". Соответствующее распоряжение главы ведомства опубликовано на сайте областного правительства.

"Наделить первого заместителя министра строительства Самарской области — главного архитектора Самарской области Баранникова Анатолия Ивановича следующими полномочиями по совершению организационно-распорядительных действий в отношении организаций, владельцами (бенефициантами) которых являются лица, состоящие в близком родстве или свойстве с министром строительства Самарской области Чудаевым Евгением Николаевичем", — говорится в документе.

Теперь Анатолий Баранников будет подписывать разрешения на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; принимать решения об установлении, изменении или прекращении существования охранных зон планируемых к строительству газопроводов; подписывать госконтракты, договоры, дополнительные соглашения к ним, а также расторгать уже заключенные договоры и госконтракты; согласовывать выдачу субсидий и иных межбюджетных трансфертов; подписывать документацию для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг и осуществлять иные полномочиями по совершению организационно-распорядительных действий.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания — 13 сентября и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Евгений Чудаев был назначен министром строительства региона в декабре 2018 года. До того он являлся генеральным директором ДК "Древо", принадлежащей его отцу Николаю Чудаеву. Один из крупнейших проектов компании — строительство микрорайона "Южный город" в Волжском районе области.