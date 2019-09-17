В Красноярском районе возбудили уголовное дело из-за обмана дольщиков

В Красноярском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2015 г. ООО "Инвектор" получило разрешение на строительство многоквартирного трехэтажного дома общей площадью 3,9 тыс. кв. м в пос. Волжский, на ул. Жилгородок, 21а. После этого директор заключил 37 договоров долевого участия на сумму более 30 млн рублей. Строительство шло около двух лет и приостановилось, когда дом был готов примерно на 50%.

При проверке обнаружилось, что свыше 1,2 млн руб. из привлеченных застройщиком средств похищено.

Из-за этого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").