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На "Самара Арене" не устранено почти 300 нарушений

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Самара Арена" до сих пор не устранено 287 нарушений, выявленных Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Волга Ньюс.

Фото: ru.wikipedia.org

Всего с сентября 2014 г. управлением на объекте было обнаружено 861 нарушение.

"В ходе проверок неоднократно выявлялись нарушения требований технических регламентов и проектной документации. ООО ПСО "Казань" (генподрядчик стадиона. - Прим. Волга Ньюс) за нарушения требований проектной документации и неисполнение ранее выданных предписаний неоднократно привлекалось к административно ответственности в виде штрафов", - отметили в Ростехнадзоре.

Какие именно недоработки привлекли внимание надзорного органа, в ведомстве не уточнили. Однако из материалов судов известно, что претензии возникали, например, к качеству сварочных работ при монтаже металлоконструкций крыши. При этом работы даже не были остановлены до выявления причин образования трещин в швах.

Также было установлено, что стройка продолжалась до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, вентиляция смонтирована с нарушениями требований к огнезащите, ступени на путях эвакуации имеют разную высоту и т.д.

Последняя серия судов прошла в августе этого года, за невыполнение пяти предписаний самарский арбитраж оштрафовал ПСО "Казань" в общей сложности на 276 тыс. рублей. Впрочем, ранее компании удавалось избежать выплат по решению апелляционной инстанции установившей, что истекли сроки давности.

На вопрос о том, насколько критичны выявленные нарушения, в региональном управлении Ростехнадзора заметили, что оно не наделено правом давать подобные оценки.

Получить комментарий в ПСО "Казань" на момент публикации не удалось.

На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей
Правительство РФ выделило дополнительные 16,8 млрд руб. на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 г., из которых 5,8 млрд - на "Самара Арену". Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, стадион строился четыре года и был введен в эксплуатацию в апреле 2018 г., незадолго до футбольного ЧМ-2018. Он стал самой дорогой ареной, возведенной к чемпионату, - его сметная стоимость составила 24,2 млрд руб., хотя изначально она оценивалась в 13,4 млрд рублей.

Пока "Самара Арена" находится в федеральной собственности, передача ее региону планируется в четвертом квартале 2019 года.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее отмечал, что облправительство будет строго подходить к приемке объекта и намерено дождаться, когда он будет полностью готов.

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