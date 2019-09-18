На "Самара Арене" не устранено почти 300 нарушений

На стадионе "Самара Арена" до сих пор не устранено 287 нарушений, выявленных Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Волга Ньюс.

Всего с сентября 2014 г. управлением на объекте было обнаружено 861 нарушение.

"В ходе проверок неоднократно выявлялись нарушения требований технических регламентов и проектной документации. ООО ПСО "Казань" (генподрядчик стадиона. - Прим. Волга Ньюс) за нарушения требований проектной документации и неисполнение ранее выданных предписаний неоднократно привлекалось к административно ответственности в виде штрафов", - отметили в Ростехнадзоре.

Какие именно недоработки привлекли внимание надзорного органа, в ведомстве не уточнили. Однако из материалов судов известно, что претензии возникали, например, к качеству сварочных работ при монтаже металлоконструкций крыши. При этом работы даже не были остановлены до выявления причин образования трещин в швах.

Также было установлено, что стройка продолжалась до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, вентиляция смонтирована с нарушениями требований к огнезащите, ступени на путях эвакуации имеют разную высоту и т.д.

Последняя серия судов прошла в августе этого года, за невыполнение пяти предписаний самарский арбитраж оштрафовал ПСО "Казань" в общей сложности на 276 тыс. рублей. Впрочем, ранее компании удавалось избежать выплат по решению апелляционной инстанции установившей, что истекли сроки давности.

На вопрос о том, насколько критичны выявленные нарушения, в региональном управлении Ростехнадзора заметили, что оно не наделено правом давать подобные оценки.

Получить комментарий в ПСО "Казань" на момент публикации не удалось.

На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей Правительство РФ выделило дополнительные 16,8 млрд руб. на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 г., из которых 5,8 млрд - на "Самара Арену". Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, стадион строился четыре года и был введен в эксплуатацию в апреле 2018 г., незадолго до футбольного ЧМ-2018. Он стал самой дорогой ареной, возведенной к чемпионату, - его сметная стоимость составила 24,2 млрд руб., хотя изначально она оценивалась в 13,4 млрд рублей.

Пока "Самара Арена" находится в федеральной собственности, передача ее региону планируется в четвертом квартале 2019 года.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее отмечал, что облправительство будет строго подходить к приемке объекта и намерено дождаться, когда он будет полностью готов.