Nestle наладит экспорт какао-порошка из Самары в Европу

Компания "Нестле Россия" намерена начать экспортировать какао-порошок из Самары в Европу. Об этом стало известно в ходе встречи главы города Елены Лапушкиной и директора самарского филиала "Нестле Россия" Филиппа Ференбаха.

Для достижения этой цели будет реконструирован один из корпусов самарской шоколадной фабрики. Модернизация будет проходить в несколько этапов с привлечением инвестиций из центрального офиса компании, располагающегося в Швейцарии, на общую сумму более 700 млн рублей. На фабрике обновят оборудование и проведут реконструкцию здания.