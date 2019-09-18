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Nestle наладит экспорт какао-порошка из Самары в Европу

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Нестле Россия" намерена начать экспортировать какао-порошок из Самары в Европу. Об этом стало известно в ходе встречи главы города Елены Лапушкиной и директора самарского филиала "Нестле Россия" Филиппа Ференбаха.

Для достижения этой цели будет реконструирован один из корпусов самарской шоколадной фабрики. Модернизация будет проходить в несколько этапов с привлечением инвестиций из центрального офиса компании, располагающегося в Швейцарии, на общую сумму более 700 млн рублей. На фабрике обновят оборудование и проведут реконструкцию здания.

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