За продажи и маркетинг Lada будет отвечать Оливье Морне

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С 1 октября пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" займет Ольвье Морне, сообщает пресс-служба компании. В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в Groupe Renault.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа