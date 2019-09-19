За продажи и маркетинг Lada будет отвечать Оливье Морне

С 1 октября пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" займет Ольвье Морне, сообщает пресс-служба компании. В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в Groupe Renault.
Оливье Морне является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC. С 1996 г. он работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. В сферу его ответственности входили структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах, Италии. С 2016 г. Оливье Морне работал в должности главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).