Участники "Театрального Приволжья" проведут квест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В регионах Приволжского федерального округа продолжается фестиваль "Театральное Приволжье". Участники проекта — студенческие и школьные театры. Коллективы юных актеров и режиссеров, объединенные идей популяризации театрального искусства, выступают инициаторами различных социальных и культурных акций.

Одна из таких инициатив — показ спектаклей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

17 октября образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" — номинант регионального этапа окружного фестиваля "Театральное Приволжье" посетит областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга".

Воспитанникам учреждения покажут спектакль "Маленькая Баба-Яга" и проведут для них театральный квест. Также юные зрители будут задействованы в познавательной интерактивной игре. Ребятам предстоит выполнить задания по театральной тематике, и самим принять участие в коллективном театрализованном действии.

"Основная задача игры познакомить детей с составными элементами кукольного спектакля, с законами жизни театра, привить им интерес к театральному искусству", — отметил руководитель театра Виктор Михайлов.

"Театральное Приволжье" — один из проектов Года театра, объявленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.

Напомним, что завершен региональный этап проекта. С 28 спектаклями, победившими в регионах ПФО, зрители могут познакомиться на сайте проекта театральноеприволжье.рф.