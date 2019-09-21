Дмитрий Азаров: "Павла Мамаева в "Крыльях Советов" не будет"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров исключил возможности перехода бывшего игрока "Краснодара" Павла Мамаева в "Крылья Советов", сообщает rsport.ria.ru.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, 17 сентября покинули исправительную колонию в Белгородской области. В пятницу "Краснодар" и Мамаев достигли соглашения о расторжении контракта. Ранее генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявлял, что самарский клуб хотел бы видеть Мамаева в составе своей команды, поскольку это хороший футболист.

"Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки… Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи клуба. Поэтому привлекать его в "Крылья" в каком бы то ни было качестве клуб не будет", — сказал Азаров журналистам.

Он также добавил, что переход в "Крылья Советов" может быть рискованным и для самого Мамаева. "У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и "разговаривали по-мужски" с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат", — объяснил губернатор.