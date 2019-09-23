В Музее Модерна открылась выставка "Символы модерна"

В минувший четверг, 19 сентября, в Музее Модерна состоялось открытие выставки "Символы модерна. Русская уникальная графика конца ХIХ — первой четверти ХХ веков" (16+), сообщает региональное министерство культуры.

Выставка представляет произведения художников мирового уровня — графику из собрания Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова. В каждой картине раскрываются характерные особенности стиля модерн, консолидировавшего и "примирявшего" все сложности и противоречия русского искусства рубежа веков.

В экспозиции — 49 произведений, выполненных в акварели, гуаши, пастели, сангине, угле, карандаше, туши и смешанной технике. Стилистически все они имеют самое прямое отношение к модерну и символизму, и, соответственно, к эстетической программе и деятельности одного из крупнейших объединений конца ХIХ — первой четверти ХХ в. — "Мир искусства". Провозгласившие в качества мерила подлинной красоты саму красоту, причем, прошлых эпох, "мирискусники" придавали первостепенное значение развитию графики, книжной иллюстрации и сценографии.

Центральное место в экспозиции занимают всемирно известный "Портрет балерины Е. С. Карзинкиной", выполненный в технике угля на холсте В. А. Серовым, и пастель "Колеус" И. И. Левитана.

В разделе станковых произведений наибольший интерес представляют акварели А. Н. Бенуа, А. В. Шевченко и П. Г. Щербова, гуаши Л. О. Пастернака и М. П. Бобышова, сангина В. И. Шухаева, пастели С. В. Малютина и Б. М. Кустодиева, карандашные рисунки Ф. А. Малявина, Б. Д. Григорьева, М. В. Добужинского.

Русское театрально-декорационное искусство представлено эскизами декораций и костюмов А. Я. Головина, К. А. Коровина, М. А. Врубеля, В. А. Серова, Б. И. Анисфельда, С. Ю. Судейкина, Б. М. Кустодиева. Книжная графика с созданным "мирискусниками" новым "образом" книги — рисунками, обложками и виньетками М. В. Добужинского, А. М. Арнштама, И. Е. Бондаренко, С. В. Чехонина.

Специальный раздел составляют произведения М. В. Нестерова — карандашные портреты и эскизы храмовых росписей, работе над которыми художник посвятил более 20 лет жизни.