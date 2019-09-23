Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

В 2019 г. фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" прошел 21–22 сентября в Струковском саду. Хедлайнерами мероприятия стали театры из Аргентины и Италии. Из России в Самару приехали труппы из Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска. Несколько представлений дал театр "Пластилиновый дождь".

Ради искусства

В минувшие выходные в Струковском саду прошел фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Традиционно фестиваль назначается на последние выходные августа. Но в этом году, как и в прошлом, организаторы столкнулись с чередой трудностей, и сначала даже были вынуждены сообщить об отмене фестиваля. Но по просьбе жителей города в ситуацию смешался губернатор Дмитрий Азаров. В итоге организаторы получили поддержку от региональных властей. В итоге фестиваль состоялся, но был перенесен на 21–22 сентября. Все это явно не пошло фестивалю на пользу — дождь, ветер и холод внесли в программу свои коррективы.

Во время театрализованного шествия в Струковском саду в честь открытия фестиваля днем 21 сентября зрителей было минимум. Сразу после перфоманса "Из жизни аистов" пошел дождь и даже град. Следующий спектакль организаторы вынуждены были перенести в летний театр. Погода помешала артистам и на следующий день.

Актеры театра героически крутили акробатические номера под промозглым ветром и холодным дождем: учитывая, что некоторые выступления проходили в воздухе — все это выглядело максимально опасно.

В воскресенье запланированная программа перетерпела серьезные изменения — выступления были перенесены в летний театр. Из-за всех этих погодных злоключений привычная легкая и веселая атмосфера фестиваля "Пластилиновый дождь" исчезла, и все это больше было похоже на героическое преодоление условий ради искусства со стороны актеров и музыкантов, а также со стороны зрителей.

Фестиваль открывали хозяева мероприятия — театр "Пластилиновый дождь". Они представили милый перформанс "Из жизни аистов", с которым зрители познакомились еще на зимнем фестивале в ТЦ "Аврора Молл". Из-за погоды выступление петербургской труппы Vokrug перенесли в летний театр. Актеры в белых костюмах, с раскрашенными белой краской лицами, показывали лирический перфоманс про покорение космоса — "Лунь". В выступлении были активно задействованы зрители — они держали огромное белое полотно — импровизированную сцену: сквозь прорези в полотне периодически выглядывали артисты. В конце представления "сцена" превратилась в платье девушки-Луны, в котором она вышла на улицу и запустила в небо белый шар.

Параллельно на других площадках играли музыканты, выступали самарские театры и студенты профильных вузов. Альметьевский театр "Легкие крылья" отыграл спектакль "Корабль дураков" на сцене перед гротом: артисты много шумели, тягали большой деревянный корабль и взрывали хлопушки.

В 18:00 на главной сцене, ближе к Вилоновскому спуску, начал представление "Охра" московский визуальный театр "Альтерум". Костюмы и реквизит спектакля были выполнены в стилистике привычного для фестиваля стимпанка. Не успела закончиться "Охра", как на сцене около грота на высоком шесте начали крутить акробатические номера артисты аргентинского театра ManoAmano Circus Company. А после них на площадку вышли итальянцы Creme& Brulè, чтобы рассказать романтическую историю свидания с помощью акробатики и огня. На главной сцене в этот вечер тоже было свое огненное шоу от самарской компании "Адреналин".

Параллельно весь день работала музыкальная площадка, рынок мастеров, фудкорт, детская площадка. По парку гуляли уличные артисты: можно было встретить и "космонавтов" на ходулях, и скоморохов, и "живые" статуи, и фирменный огромный велосипед. Было много инсталляций: ростовая железная "девушка" сидела на лавочке, на полянке стоял "мешковатый" джазовый оркестр, висели дуги с раскрашенными ботинками. Со всем этим гости фестиваля с удовольствием фотографировались.

Во второй день расписание фестиваля ждали изменения. Театр "Пластилиновый дождь" еще успел показать спектакль "Между завтра и вчера" на сцене около грота, но в ливень и под порывами сильного ветра на открытой площадке выступать было крайне тяжело, да и смотреть тоже. В летнем театре, где следующий спектакль "Сашкины сказки" показывали артисты Vokrug, дождя не было, но был сильный холод. Поэтому фантазия на тему судьбы и творчества Александра Пушкина смотрелась особенно драматично.

Во второй день вечерняя программа практически полностью дублировала первый день, поэтому многие предпочли разойтись по теплым домам.

В этом году фестиваль "Пластилиновый дождь" оказался слишком холодным. Конечно, были и свои плюсы, любой спектакль можно было посмотреть из первого ряда — слишком мало людей; появилась возможность понять, что труд уличных артистов — тяжелейшая работа, что им приходится выступать в любых условиях; был шанс протестировать на фудкорте все виды горячих напитков, попрыгать по лужам, и посидеть на спектакле в летнем театре.

Очень хочется надеется, что фестиваль "Пластилиновый дождь" вернется в теплую и яркую погоду, уйдет от ливня, холода, града и душных торговых центров, и снова станет любимым летним мероприятием самарцев.