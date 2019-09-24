На Фрунзенский мост добавят 1,3 млрд руб., на кассационный суд - 580 млн

В бюджете Самарской области на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. планируется учесть дополнительные средства в размере 3,35 млрд рублей, которые поступят из федерального бюджета и пенсионного фонда РФ. Этот вопрос обсуждался во вторник, 24 сентября, на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

Как пояснил министр финансов региона Андрей Прямилов, эти средства имеют целевое назначение. В частности, на продолжение строительства Фрунзенского мостового перехода в 2019 г. из федерального бюджета поступит 1,3 млрд рублей. Напомним, общая стоимость строительства оценивалась 13,5 млрд рублей.

Также серьезные суммы будут направлены на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей: в 2020 г. на эти цели заложено 1,46 млрд руб., в 2021 г. — 1,52 млрд рублей.

Запланировано проектом поправок в бюджет и перераспределение средств по ряду направлений, в числе которых создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2019 и 2020 г. (112 млн руб.).

Помимо этого принято решение об уменьшении на 2,34 млрд руб. федеральных денег, которые в 2019–2021 гг. планировалось вложить в мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" и нацпроекта "Экология".

"Предполагается, что они с учетом разработки необходимой документации и определения объектов будут восстановлены в последующие годы для Самарской области", — пояснил Андрей Прямилов.

В целом же, по его словам, расходы областного бюджета в 2019–2021 гг. планируется увеличить на 7,92 млрд руб., в том числе — на 5,48 млрд руб. в 2019 году.

Из этой суммы 1,13 млрд руб. планируется направить на проектирование и строительство поликлиники в поселке Волгарь и детской поликлиники в Тольятти, 809 млн руб. — на зарплаты медицинским работникам, 735 млн — на компенсацию расходов Фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской области.

Замминистра: "Повышение взносов на капремонт планируется до конца года" До конца года планируется увеличить размер взносов в Фонд капитального ремонта Самарской области (ФКР). Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила замминистра энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова во время заседания комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Еще 572 млн руб. предлагается направить на строительство индустриального парка на территории ОЭЗ "Тольятти", а также на содержание объектов его инфраструктуры.

Помимо этого 466 млн руб. дополнительно в 2019 г. и 580 млн руб. перераспределенных с 2020 г. власти намерены вложить в завершение реконструкции здания Шестого кассационного суда, 205 млн руб. потребуется для защиты прав дольщиков в 2019–2020 гг., 101 млн руб. — для строительства спортивных объектов, среди которых "Немов-центр" в Тольятти, а также каток и искусственным льдом и ФОК с бассейном в Похвистнево, 87 млн руб. — для продолжения строительства метрополитена в Самаре.

Расходы дорожного фонда региона в общей сложности, в том числе, за счет безвозмездных поступлений в 2019 г. вырастут на 1,61 млрд руб., в 2020 г. — на 560 млн, в 2021 г. — на 1,87 млрд рублей.

Как пояснил Андрей Прямилов, дополнительные расходы бюджета в 2019 г. стали возможны из-за обновленных прогнозов по росту поступлений в бюджет, как налоговых, так и неналоговых, на 5,69 млрд рублей. В частности, предполагается, что возрастут доходы от налогов на прибыль и имущество организаций, а также транспортного налога.

"Кроме того, предполагается увеличение поступлений неналоговых доходов на 803 млн рублей. Это связано с фактическим поступлением доходов от размещения временно свободных средств бюджета в большем объеме, чем было ранее запланировано, а также предложениями главных администраторов доходов по корректировке прогнозов администрируемых ими неналоговых доходов. Также есть небольшая корректировка по поступлению налогов на добычу полезных ископаемых", — добавил Андрей Прямилов.

Законопроект предполагает учесть в доходной части бюджета рост поступлений от акцизов на нефтепродукты: на 416 млн руб. — в 2020 г. и на 1,87 млрд руб. — в 2021 году.

Также на комитете было отмечено, что власти региона намерены диверсифицировать долговой портфель и повысить его ликвидность, изменив текущую форму привлечения рыночных заимствований с облигационных займов на банковские кредиты.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 г. плановый объем госдолга Самарской области по рыночным заимствованиям должен составить 37,26 млрд рублей.

Новый подход, по словам Андрея Прямилова, позволит в случае необходимости более оперативно принимать решения по привлечению дополнительных средств в бюджет.

По итогу, с учетом изменений, доходы бюджета на 2019 г. составят 171,29 млрд, расходы — 181,49 млрд, дефицит уменьшится на 208 млн и будет равен 10,19 млрд рублей.