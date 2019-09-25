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Суд аннулировал сделку по продаже ГК "Алев"

МОСКВА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд аннулировал сделку по продаже доли бывшего совладельца ГК "Алев" Камиля Заппарова, после чего новый собственник ликвидировал компанию, а агрохолдинг "Русагро" арендовала ее предприятия. Теперь договоры аренды тоже могут быть оспорены, пишет kommersant.ru.

О том, что у "Русагро" могут возникнуть сложности с управлением заводом по производству масла и сыров "Кошкинский" в Самарской области и молочным комбинатом "Заволжский" в Ульяновске, стало известно из картотеки арбитражных дел. Активы ранее входили в ГК "Алев" Александра Ивлева и Камиля Заппарова.

В 2018 г. у "Алев" возникли трудности. Тогда "Русагро" приобрела задолженность головной компании группы АО "Алев" в размере 0,9 млрд руб. и установила контроль над активами, получив заводы в аренду. Но на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже доли Заппарова в АО "Алев".

С заявлением обратился финансовый управляющий бизнесмена. Как следует из определения суда, доли Ивлева и Камиля Заппарова в "Алев" приобрела Татьяна Иншакова. Став владельцем компании в августе 2018 г., она приняла решение о ликвидации "Алев", затем все недвижимое имущество было передано в аренду ООО "Молочные продукты "Русагро".

Как отмечается в документах суда, сведений об исполнении обязательств по оплате доли от Татьяны Иншаковой не представлено. Сама она может быть заинтересованным лицом по отношению к "Русагро". Как говорится в документах, с 15 марта 2019 г. Иншакова владеет московским ООО "Бизнесконсалт", гендиректор которого Инна Конюхова также возглавляет тамбовское АО "Сосновское хлебоприемное предприятие". На 2015 г. 88,56% в этой компании владел гендиректор "Русагро" Максим Басов, сказано в определении суда.

 

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